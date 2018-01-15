日本私立大学竞相开展特色研究

1月14日，一年一度的日本大学入学全国统一考试落下帷幕。日本今年大学报考人数约为58万，比去年增加了近7000人。尽管如此，一些私立大学却高兴不起来。由于日本人口不断减少，不少私立大学面临着越来越严峻的生存危机。

据统计，2018年日本18岁人口减少到103万，2019年，这一数字将跌破100万。相关统计预测，到2040年，日本18岁人口数量将降至88万。18岁人口减少，意味着日本很多大学，尤其是私立大学面临着严峻的招生考验。

目前，日本约有780所大学，其中私立大学占八成。日本私立学校振兴共济事业团的调查显示，去年有39.4%的四年制私立大学入学人数未达招生计划数。《日本经济新闻》调查显示，九成的大学校长认为，今后私立大学重组和破产的压力将不断增加。

为了解决生存危机，日本各私立大学“绞尽脑汁”。上世纪六七十年代是日本经济高速增长期，许多私立大学在东京郊区建立校区。最近几年由于人口减少，郊区生活很不方便，导致学生报考意愿降低，一些私立大学开始把校区迁回东京都中心。有的私立大学为了确保生源，还开设附属中学，或者从私立变为公立。

还有一些私立大学独辟蹊径，通过开展独具特色的研究，不断提高大学的知名度。近畿大学是日本一所普通的私立大学，在大阪、奈良等地拥有校区。近年来，近畿大学在日本几乎无人不知，主要是因为该校在世界首次成功实现人工量产养殖黑金枪鱼。日本海沿岸的新潟县深受强风困扰，位于该县柏崎市的新潟工科大学与当地政府和相关企业一起合作研究，计划将相关成果用于当地的街道建设和建筑设计。位于兵库县南淡路市的吉备国际大学地域创成农学部，正通过生态农业助力当地发展。

2016年起，日本文部科学省设立“私立大学研究品牌事业”项目，支持私立大学开展独具特色的研究。该项目分两种类型：一种为“社会展开型”，鼓励私立大学开展相关研究，为所在地区社会发展贡献智慧；另一种为“世界展开型”，鼓励私立大学以自己从事的独特研究为依托，为日本乃至世界经济和科技发展贡献力量。据日本文科省数据显示，2016年共有40所大学入选该项目，受资助年限为3年或5年。2017年日本政府为这一项目投入79亿日元，共有60所私立大学入选。

分析人士认为，对于不少私立大学来说，只有与当地政府和相关企业开展具有特色的研究，并取得相应的成果，才能提高知名度，吸引更多学生报考。（记者 刘军国）

（本报东京1月14日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月15日 22 版）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)