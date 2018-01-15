开设官方或私人社交账户助选总统？普京不想

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京已经向俄中央选举委员会递交了参加2018年总统选举的文件。根据普京竞选总部消息，普京不打算在总统选举前开设个人社交账户，而将通过竞选总部的官方网站对外发布消息。

俄总统选举定于2018年3月18日举行，选举活动从2017年12月18日起已经正式开始。去年12月27日，普京向俄中央选举委员会递交了以独立候选人身份参加2018年总统选举的文件。本月10日，普京竞选总部成立。

俄罗斯媒体“今日俄罗斯”13日援引普京竞选总部发言人安德烈·孔德拉绍夫的话报道，普京不打算在总统选举前开设官方或私人社交账户，参选相关消息将由竞选总部的官方网站发布。

另外，“今日俄罗斯”报道，志愿者将“帮忙”，负责竞选活动在社交媒体上的传播。

根据俄罗斯选举法，总统候选人可以政党提名和自荐两种方式参选。政党在各自代表大会上推举候选人。独立候选人则必须召集一个不少于500人的倡议小组，并收集至少30万个支持者签名。独立候选人收集的签名将递呈俄中央选举委员会，该委员会在收到签名的10天内完成签名认证工作并决定是否登记该独立候选人为总统候选人。

普京竞选总部发言人孔德拉绍夫12日宣布，在俄罗斯各地为普京竞选新一届总统收集的选民签名已达40多万个，超出选举法所要求的签名数量。

普京现年65岁，2000年出任俄罗斯总统，2004年连任。因俄罗斯宪法规定同一人不能担任总统“超过两个连续任期”，普京2008年没有参选总统而出任总理。同年底，俄国家杜马（议会下院）通过宪法修正案，将总统任期由4年延长至6年，从2012年新当选总统开始适用。2012年3月，普京第三次当选俄总统。（陈立希）（新华社专特稿）

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