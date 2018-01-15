局势已经回归平静？突尼斯政府承诺改善民生

因民生问题，突尼斯多地示威持续多日，并引发暴力活动。突尼斯内政部13日证实，局势已经回归平静。

突尼斯社会事务部长穆罕默德·特拉布勒西13日宣布，政府准备出台一系列措施以改善民生，包括增加对困难家庭的补助、向困难家庭提供住房。

【紧急应对】

特拉布勒西13日告诉媒体记者，每月向困难家庭提供的补助金将从150突尼斯第纳尔（约合394元人民币）增至180至210第纳尔（473至551元人民币）。这一改革项目涉及金额1.7亿第纳尔（4.5亿元人民币）。

他说，政府还将向困难家庭提供住房，但没有详述这项措施的细节。

一名政府消息人士说，相关议案已经提交至议会，将在下周由议会讨论。

突尼斯总统贝吉·卡伊德·埃塞卜西承诺14日视察首都突尼斯市一处贫民区。

埃塞卜西前一天召集突尼斯多个党派、工会组织和雇主联合会代表在总统府开会2小时，讨论应对危机办法。

与会的突尼斯一家雇主联合会主席维德·布沙马乌伊说：“我们讨论了国家整体局势以及改革措施，尤其涉及民生方面。必须实施这些措施以克服眼下困局。”

埃塞卜西还在会上说，一些外国媒体“夸大”了突尼斯乱局规模，那些报道损害了突尼斯的国际形象。

内政部发言人哈利法·希巴尼说13日说，过去一周803人被捕，他们涉嫌暴力活动、抢劫、盗窃等行为。

他证实，从11日晚开始，局势回归平静。12日晚至13日，没有出现破坏公共和私人财产的行为。

【指向民生】

本轮示威8日从首都突尼斯市开始，很快蔓延至全国十多个省份。据了解，示威者主要不满民生问题，直接原因是突尼斯生活成本居高不下，而政府颁布的2018年财政法导致物价继续上涨。

这轮示威让人回想起2010年底至2011年初的突尼斯政局动荡。2010年底爆发的大规模骚乱和警民冲突持续将近一月。次年1月，执政20多年的时任总统本·阿里被迫出走沙特阿拉伯。

几年前突尼斯局势发生动荡后，这个北非国家一度饱受就业市场动荡、恐怖袭击困扰，支柱产业之一的旅游业受损。国际货币基金组织已经同意向突尼斯提供24亿欧元（189亿元人民币）贷款，但要求突尼斯政府削减财政赤字。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)