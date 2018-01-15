王毅与安哥拉外长奥古斯托会谈

当地时间1月14日，外交部长王毅在罗安达与安哥拉外长奥古斯托举行会谈。

王毅表示，中安两国拥有传统友谊，经过35年发展，中国在政治上成为安重要战略伙伴，经济上成为安最大贸易伙伴。中安合作领域广，成果丰，已经成为中非互利合作的范例。值此两国建交35周年之际，双方要共同做好中安关系承前启后、继往开来，中安合作转型升级、提质增效两篇大文章，为中安战略伙伴关系增添新内涵。双方要巩固政治互信，继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，要开展治国理政经验交流，提高国家治理能力，要在国际地区事务中加强协调合作，维护共同利益。中方支持安推进经济多元化发展战略，愿结合中方优势和安方需要助力安加快工业化进程，提高自主可持续发展能力。中方支持安大力改善营商环境，愿继续鼓励中国企业赴安投资合作，希安方采取切实措施保障中方企业合法权益。

王毅说，中方愿与安方保持沟通，推动中非合作论坛北京峰会成为促进中非团结和互利共赢的又一盛会。

奥古斯托欢迎王毅在两国建交35周年之际到访，表示安中关系建立在相互尊重、平等对话基础上。安方高度重视发展对华关系，将继续坚定奉行一个中国政策，支持中方在南海等核心利益问题上的正当权益。安方愿认真落实两国元首重要共识，加强两国在政治、外交、经贸、文化等领域交流合作，更好造福两国人民。安方感谢中国为安战后和平重建提供的巨大支持和发挥的重要作用，愿下气力改善营商环境，欢迎更多中国企业来安投资兴业，在贸易、农业、公共设施、卫生等领域开展互利合作。安方欢迎中国在非洲事务中发挥重要作用，认为中国才是解决非洲问题的方案，同中国合作，才能实现非洲的真正独立。安方愿与中方配合，确保中非合作论坛北京峰会取得成功。

会谈后，王毅和奥古斯托共同签署中安两国政府简化签证手续协定（《中华人民共和国政府和安哥拉共和国政府关于简化签证手续的协定》）。（记者 吴长伟）

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