华侨华人畅谈年度“关键词”(侨界关注)

图为裘援平（左）在典礼现场与年度新闻人物当选代表、巴拿马共和国总统顾问陈国基交流。中新社记者 侯 宇摄

1月10日，“2017全球华侨华人年度评选”颁奖典礼在北京举行。活动现场，“2017全球华侨华人十大新闻”、“2017全球华侨华人新闻人物”、“‘侨’这新时代”主题征文获奖名单揭晓。国务院侨办主任裘援平表示，本次评选很有意义，这既是对过去的致敬，更是对未来的展望。希望全球华侨华人在留根、筑魂、圆梦的道路上，谱写新时代的新篇章。

“忙碌和充实”

2017年，对于海外华侨华人来讲，他们的工作、生活都有什么变化？如果用“关键词”来形容2017这一年，他们会怎么描述？是忙碌、奋斗、努力，还是充实、回报、自豪？

在回顾过去这一年时，华人的关键词更多聚焦在工作上。“2017年，我的年度关键词是——累并快乐着。”美国联邦最高法院出庭律师、洛杉矶华人律师张军在接受本报采访时说，他的主要工作是要很好地利用美国法律，为在美中国企业以及华侨华人提供法律服务，充分保护他们在美合法利益。

“如果让我用两个词的话，我觉得是忙碌和充实。”非洲毛里求斯路易港皇家中学的邱金莲在接受本报采访时说，她除了每天上课外，还为当地大学出统考的汉语试题，并负责改考卷。一边工作一边学习，她觉得很充实，还有一点成就感。

“我的2017年度关键词是奋斗。”俄罗斯华侨华人青年联合会执行会长朱余克在接受本报采访时说，这一年他的事业处在上升阶段，公司的规模和业务有了很大程度的拓展。

当然，事业上的顺利和成功离不开家庭的支持，华人们在谈及自己的家庭和孩子时，充满着幸福和期待。张军说：“2017年孩子又长了一岁，2018年要进入高中学习。虽然平常工作很繁忙，但要花很多的时间去帮孩子挑选好的高中。孩子特别喜欢辩论，闲下来还要带孩子去全美各地参加辩论赛。”

“我儿子今年顺利读研究生了，多年以来一直压在心头的压力，有了一点放松的感觉。”邱金莲表示，家乡是最割舍不下的一份情，家人是心灵永远的港湾。2017年她回老家住了8天，这是来毛里求斯16年来第3次回去，也是时间最长的一次。“跟父母促膝长谈，感觉很好”。

展望2018年，华人除了祝福自己，也不忘祝福祖（籍）国。朱余克的话道出了很多华侨华人的心声：“2018年，希望家人平安幸福，希望孩子能健康快乐，希望所有华人侨胞的事业都能更上一层楼，祖（籍）国能更加繁荣富强。”

成为“金纽带”

身处海外的华侨华人，工作中努力奋斗，生活中怀着感恩之心。他们扎根当地，服务当地，并时刻关注祖（籍）国的发展，在住在国和祖（籍）国之间充当“桥梁”和“纽带”，为助力两国的发展与合作发挥“光”和“热”。

“无论是2017年还是2018年，我的关键都是‘一带一路’”，中塞文化艺术教育中心主席韩梅梅在接受本报采访时表示，塞浦路斯虽然是地中海上的一个小岛国，但它位于地中海东北角，被称为“地中海上的金钥匙”，也是“一带一路”沿线国家。“推动中塞在文化、经贸、教育等多个方面的合作与了解，成为中塞友谊的‘金纽带’”，韩梅梅表示，这是她创办中塞文化艺术教育中心的初心，也是一直在努力奋斗的目标。

华人在工作中往来于两国之间，能够切实感受两国关系的发展和变化。“我认为2017年的关键词有‘转机’一词。”韩国华文教育促进会会长张澜政在接受本报采访时表示，韩国人到处谈转机：旅游、餐饮界、进出口企业都谈转机，学习汉语也出现转机。他表示，中国的强大，使得海外华侨华人越来越得到尊重，学习中文也渐渐成为华人和当地人的需要和共识。华文学校里出现越来越多韩国学生，学生的年龄跨度也越来越大，最小的6岁，最大的则有35岁。

海外华文教育因其特殊的历史背景和文化含义，被称为中华文化在世界传扬的“希望工程”。2017年12月19日至20日，第四届世界华文教育大会在北京举行，近600名华文教育界代表参会，分享各国的情况并交流对于传承中华文化的经验。

“2017年12月，对我来说简直是一个‘火’字。”越南胡志明市启秀华文中心萧洁在接受本报采访时坦言，从教多年来，“以前其实一直抱着‘忐忑’的心在教学生”。参加完第四届世界华文教育大会，了解到全世界对华文的需求和华文教育的火热程度，知道海外侨胞都在积极地传播中华文化后，“如今我不再担心不能把我们的民族语言传承下去。”萧洁说，中国对海外教师的关怀与照顾，“令我感到欣慰，觉得祖国没有忘记我们。”2018年，她期待侨办组织更多的教师培训班和夏（冬）令营活动、让更多的华裔儿女，明白自己的根在哪里。

此外，海外华人在当地的发展也离不开相关侨团的支持和帮助。自2014年起，国侨办支持海外侨团在侨胞聚居城市设立“华助中心”，为侨胞提供紧急救助、融入培训、法律援助、扶贫济困等服务。

巴西华助中心自成立以来，一直致力于将中华文化在海外发扬，除了庆祝传统节日外，还积极开展中医义诊、中餐美食节、汉语培训班等活动，积极树立和展示中华民族的新形象。巴西华助中心办公室主任叶王永在接受本报采访时表示，“今年的工作将重点放在信息建设、义工队伍的组织以及提高法律服务水平3个方面。”

正因为有他们，海外华侨华人在遇到困难时可以得到帮助；正因为他们，中华传统文化和教育得以传遍整个世界。他们不断为侨务工作做“加法”，辛勤付出，忙碌而又充实。

“放飞青春梦想”

2017年中共十九大召开，习近平总书记在报告中指出，将广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴。海外华侨华人越来越团结，在与祖（籍）国共奋进的同时，不断开创个人发展的新篇章。

“我取得的一系列的成绩离不开祖国政策的支持，它密切联系着我们这些海外创业者，我也关注着相关政策动向对侨胞的发展机遇。”朱余克表示，“十九大传递的‘侨音’，不仅温暖了侨心、鼓舞了侨心，更加凝聚了海外华侨华人心向祖（籍）国的赤子情怀和向心力。”

“作为一名侨团领导者和海外华文教育工作者，一路走来困难重重。但每一次回到祖国，我看到更多的是来自祖（籍）国的关怀与支持。韩梅梅表示，这就是“想海外华侨之所想，及海外华侨之所及”，在推动中国的发展大潮中，没有忘记带动海外华侨华人一同发展。

展望未来，“2018年我给的关键词是承上启下，一个是我们个人家庭和工作的，再一个就是中美关系。”张军表示，中国进入了改革开放的第40年，美国也有承上启下的态势。“中国发展到了一个崭新的阶段，步入了新时代。无论是对于美国的侨胞，还是海外6000万的华侨华人来说，都是一个非常好的消息。”他期待2018世界更和平，中美的经贸、政治关系和人员交往也更加密切。

传道、受业、解惑，海外华文教育工作者一直在默默耕耘。“我的愿望是趁着有健康的身体，把华文教育办好。”萧洁表示，越南每间学校都有一个大大的标语，写着“先学礼，后学文”。她期待孩子们在做好学问的同时，更重要是培养好品德，明白对父母、师长、社会和国家，应负起什么责任。

“我喜欢那句‘放飞青春梦想’。”叶王永表示，他对十九大报告中“广大青年要坚定理想信念，志存高远，脚踏实地，勇做时代的弄潮儿，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想，在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章”的表述印象深刻。他还把“放飞青春梦想，书写人生华章”这句话放在自己的微信个性签名上，“希望它可以时刻出现在我的视线中，不断地激励我去为更美好的明天奋斗。”

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)