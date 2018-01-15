中日关系回暖还待努力（专家解读）

图为中日学生交流书法。资料图片

日前，日本首相安倍晋三表示，日本将好好应对与中国“一带一路”倡议相关的个案合作。安倍晋三在东京参加时事通讯社主办的新年会时也表示，今年是《中日和平友好条约》缔结40周年，希望今年能成为中日两国人民都承认两国关系长足改善的一年。

《日本经济新闻》近日报道称，日本政府确立了与中国改善关系的方针，将配合中国的“一带一路”建设。同时，日本方面希望在《中日和平友好条约》签订40周年之际，实现中日领导人互访。

日本《读卖新闻》日前报道称，日本政府决定在非洲的开发援助项目上与中国合作，希望通过修正援非的方针，创造与中国的友好热潮，把中日关系拉回到正常的、稳定的轨道上来。

香港《南华早报》网站近日报道称，日本将邀请中国参加其非洲开发项目，这是东京试图与北京建造新桥梁的最新举动。分析家说，鉴于华盛顿政治不稳定，东京正在寻找新的合作伙伴。

■受访专家：国际关系学院国际政治系教授 孟晓旭

近日，日本方面表示，希望在《中日和平友好条约》签订40周年这一重要节点之际，实现中日领导人互访，并表示愿意积极应对与中国“一带一路”倡议相关的合作。日方接连就中日关系积极表态，可能有几方面的考量。

首先，中国“一带一路”倡议的强劲发展势头和日益增强的影响力让日本意识到，与中国疏远和对抗不仅无法压制中国崛起的势头，还会让日本错失更多的发展机遇。如今，全球100多个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设，联合国大会、联合国安理会等重要决议也纳入“一带一路”建设内容。“一带一路”的朋友圈不断扩大，建设成果不断涌现，日本自然不愿放弃这个发展机会。同时，中国是日本最大的贸易伙伴。2017年11月，日本对华出口额达1.38万亿日元，同比增长25.1％，创历史新高，这表明日本的经济发展需要中国。

其次，在“美国优先”的大背景下，特朗普政府的对外政策在“全球化”上明显退步，它更注重发展双边关系。这使一直以来依赖美国的日本缺少了可靠的依托，日本需要改变这种局面来保持它作为“开放国家”的利益。于是，和影响力日益增强的中国合作成为日本当前的选择。特朗普“亚太行”中的对华表态及其之后的对华政策表明，美国的对华政策并没有表现出日本所期待的那种明显的“遏制性”。这也是日本靠近中国的原因之一。

一系列因素影响着中日关系的走向，它包括历史问题、台湾问题、领土争端等。此外，日本修宪所带来的安全走向问题，日本以应对朝核问题为名，引进陆基宙斯盾来扩大日美反导体系的问题以及日本的相关战略是否针对中国“一带一路”建设的问题，都是影响两国关系的重要因素。其中，历史问题和台湾问题是影响中日关系政治基础的重大原则性问题。

目前看来，2018年，中日两国关系回暖的可能性比较大。2018年是《中日和平友好条约》缔结40周年，这是中日关系回暖的重要契机。该条约规定了两国发展和平友好关系的基础、方式和目标，奠定了当前中日关系全面发展的政治基础，具有重要意义。两国之前进行了不少摸索与接触，日本方面也是积极表态。另外，2020年日本举办夏季奥运会，2022年中国举办冬季奥运会，奥运会也有望拉近两国关系，推动两国关系向好发展。

中日两国是世界主要经济体，是东亚地区的大国。中日关系的改善有利于推动区域经济一体化，有利于世界的和平与稳定。中日应在2017年两国关系逐渐回暖的势头下继续坚持不懈，努力推动两国关系持续改善。

（张诗妤采访整理）

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