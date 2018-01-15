潘立辉：在巴黎书店传播中华文化

图为潘立辉（左）和书店顾客。资料图片

巴黎左岸的拉丁区，到处弥漫着文化的气息。这里有著名的索邦大学、先贤祠，也有数不尽的书店遍布街头。而这其中，一家主营与中国有关内容的书店显得低调而独特，那就是友丰书店。

友丰书店主营有关中国的法语书，也有不少纯中文的书。这家书店虽然店面不大，但已经存在了40几个年头，它的创立者是法籍华人潘立辉。祖籍广东潮州的潘立辉出生在柬埔寨。1973年来到巴黎索邦大学读书后，潘立辉就一直定居于此。

随着对中国文化的兴趣越来越浓，他也愈发感觉到巴黎现有的书店已经不足以满足自己的需求，于是萌生了自己开一家书店的想法。

1976年，友丰书店在巴黎第六区开张，逐渐成为了法国汉学家、华人学者以及中国留学生寻找与中国有关图书的最佳选择。在不少来访者眼中，潘立辉堪称神奇，你只需大体描述出需要的图书内容和背景，他就会从琳琅满目的书架上找出那本你所需的图书。潘立辉坦言，自己对计算机并不擅长，但在读者们心中，关于友丰书店的一切，潘先生的大脑强过任何电脑。

对潘立辉来说，经营书店只是他的第一个目标，他做得更多的一件事则是组织翻译和出版有关中国的书籍。书店后面的一间只有3平米的房间，就是潘立辉创立的友丰出版社大本营。几十年间，潘立辉组织翻译出版了大量图书，既包括《史记》、《山海经》这类古文经典，也包括教材、工具书和一些实用的当代书，介绍了中国文化的方方面面。据说店里最受法国人欢迎的一本书是《中国传统饺子》，里面介绍了上百种不同口味饺子的做法，让热爱中国饮食文化的法国人颇为受用。

值得一提的是，潘立辉还是把金庸作品带到法国的第一人。当初，自小就是金庸迷的潘立辉在香港见到了金庸，表达了想翻译他作品的意愿，正好当时金庸也有意把自己的作品推向海外，于是双方一拍即合。2004年，潘立辉组织翻译出版的第一本金庸小说《神雕侠侣》面世，连当时的法国总统希拉克也成了金庸迷。“当时翻译好了以后我就寄了几本给希拉克总统，没想到他特别喜欢这个故事，希望给这位作者授勋。”在潘立辉的助力下，2004年，金庸获得了法国艺术及文学勋章。随后，友丰出版社又陆续推出了《射雕英雄传》、《天龙八部》等多本金庸作品，把中国的武侠世界真正带进了法国。

友丰出版的书籍，并不都是金庸的作品，有很多普通人拿着自己写的书推荐给潘立辉，只要内容有意思，潘立辉一样会帮着出版。对潘立辉来说，让这些书出版并存在于书店本身就是一件重要的事。潘立辉为中法文化交流所做的贡献也得到了中法两国的认可，1997年法国文化部授予了潘立辉“文学艺术骑士勋章”，2005年潘立辉还获得了中国新闻出版总署颁发的“中华图书特殊贡献奖”。

如今，友丰书店已经在巴黎有了第二家分店，这家位于13区的友丰面积更大，工作人员也更多，但潘立辉依然留守在拉丁区的第一家友丰书店。

40余年来，潘立辉几乎每天都会待在书店这方寸之地，守护心爱的书籍。他依然如当初一般，享受阅读的快乐，也享受把中华文化分享给法国朋友的那份荣耀。“我开这个书店，最初只是想给自己一个安静的空间，可以好好学点东西。后来就觉得，让更多的人在我书店看到有关中国的书，然后再介绍给他们的法国朋友，是很有意义的一件事。”

（来源：国际在线）

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