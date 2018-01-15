澳大利亚民众声讨网络暴力

1月12日，一名澳大利亚少女的葬礼引发澳全国关注，澳各大主流媒体纷纷进行了大篇幅报道。年仅14岁的“多莉娃娃”艾米，曾经是澳大利亚家喻户晓的广告童星，因为难以承受社交媒体的“网络暴力”，在新年到来之际选择了结束自己的生命。

艾米6岁时拍摄的头戴亚古巴帽、表情甜美又略带羞涩的照片不仅风靡澳大利亚，甚至在其他西方国家也广为人知。亚古巴帽是一种宽檐帽，被认为是澳大利亚民俗文化的代表性标志，头戴亚古巴帽的“多莉娃娃”由此也成为澳大利亚自由、淳朴文化的象征。

“多莉娃娃”之死震惊了澳大利亚社会，当天有300多人参加了艾米的葬礼。澳大利亚总理特恩布尔当天也通过社交媒体表达了哀悼之情，表示将采取“一切措施防止网络欺凌”。

艾米的家人并未向外界公布艾米遭受网络暴力攻击的细节。她的父亲表示，将成立一个名为“多莉的梦想”的基金会，旨在提高人们对欺凌、抑郁和青少年自杀问题的重视。

澳大利亚的中小学校园被认为是网络暴力的重灾区。近年来，随着社交媒体在青少年中日渐流行，越来越多的澳大利亚家长向学校投诉，他们的孩子在社交网站上被同学谩骂和言语侮辱，严重影响到身心健康和对上学的兴趣。一项调查显示，1/4的澳大利亚青少年在过去一年曾经遭受过网络暴力。

澳大利亚国家反霸凌中心一名工作人员表示，由于互联网的匿名性，导致人们更难对受害者产生同情心，青少年遭遇网络暴力后不愿意向别人倾诉。澳大利亚官方目前并没有青少年因网络霸凌而自杀身亡的数据，但近年来青少年的自杀人数明显上升却是不争的事实。

《澳大利亚人报》报道称，“多莉娃娃”走了，那个曾经无忧无虑、生机勃勃的澳大利亚也随她一去不复返了。文章援引哈佛大学和特拉维夫大学的研究报告称，沉溺于社交网络会导致出现“公共健康危机”，让人产生抑郁情绪，而且这种情绪会像瘟疫一样传播。当前，自杀已经成为澳大利亚5岁至17岁青少年死亡的主要原因，社交媒体恐怕难辞其咎，“因为在社交媒体上，他们容易产生自己低人一等的感觉，从而出现比成年人更严重的心理问题”。

根据澳大利亚相关法律，涉嫌网络暴力者最高可被判处3年有期徒刑和超过3万澳元（1澳元约合5.1元人民币）的罚款。许多澳大利亚学校在发生严重网络暴力事件后，会严厉处罚相关学生直至开除，必要时也会要求警方介入调查。此外，不少学校还制定了自己的网络规范，甚至禁止学生在校期间登录社交媒体。

但是“多莉娃娃”之死说明所有这些都远远不够。人们纷纷在新闻网站留言，愤怒声讨在澳大利亚社交媒体肆虐的网络暴力，要求政府对相关社交网站追责并出台网络监管措施。（记者 李 锋）

（本报堪培拉1月14日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月15日 22 版）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)