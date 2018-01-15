贸易回暖，久违的春天能否持续(经济透视)

据荷兰经济政策分析局最新统计，2017年第三季度，全球实际贸易量同比增长5.1%，为2011年年初以来最高增速。随着多项全球贸易领先指数的好转，以及各国进出口增速的不断攀升，世界贸易组织也大幅上调了对全球货物贸易增速的预期，将2017年全球贸易预计增速定为3.6%。这一切表明，在经历了长达5年的低迷之后，全球贸易在2017年迎来了久违的春天。

推动此轮贸易回暖的一个重要因素，是全球经济普遍复苏带来的需求反弹。根据国际货币基金组织的最新数据，2017年全球3/4经济体的经济增速都有所加快，是10年来最大范围的增长提速。与强劲增长相伴的，是企业投资和居民消费需求的上升，进一步带动了进口需求的增加。去年前三季度，美国和欧盟商品贸易进口月平均增速分别为6.5%和8.7%，双双扭转了2016年负增长的颓势。

贸易环境改善是全球贸易回暖的另一个原因。随着美国及欧洲经济和政治局势的逐渐明朗，贸易保护主义和逆全球化浪潮2017年均有所消退，贸易战风险降低，全球贸易环境得到改善。根据世界贸易组织对G20国家贸易措施的监测，2017年5月—10月，成员国出台贸易限制措施的数量明显减少，去年初正式生效的《贸易便利化协定》，使多项全球贸易促进措施落地，以进一步减少全球贸易成本。

商品贸易回暖反过来促进了全球经济增长。从贸易弹性（贸易增速与GDP增速之比）来看，2017年世界贸易组织预测贸易弹性为1.3，较之于2016年的0.6有显著提升，表明商品贸易对全球经济增长的拉动作用正在逐渐恢复。一些对外贸依赖程度较高的国家，如韩国、巴西、俄罗斯和越南，去年前三季度出口同比增长都超过两位数，有效提振了本国经济。

展望未来，全球贸易发展有着较为良好的基本面支撑。首先，制造业全球采购经理人指数仍处于近几年高位，全球经济活动整体处于扩张状态，需求还有提升空间，有可能进一步提高贸易增速。其次，全球经济稳步复苏有助于遏制贸易保护主义，中国“一带一路”倡议的不断推进，也为营造良好的贸易环境带来了新的契机。

不过，全球贸易前景并非一片光明。首先，2017年贸易超预期的良好表现中，有一部分源于基数效应。也就是说，2016年贸易的低迷表现使得增长基数较低，因此从数据上来看反弹明显。未来基数效应的逐渐消失，势必会对贸易增速有所削弱。

其次，随着全球经济的复苏，各国央行开始收紧货币政策，这将从成本端为企业带来压力，抑制其投资需求，进而影响全球贸易中占比较高的大宗商品和制造业设备的交易流通。此外，尽管全球贸易环境整体有所好转，但贸易保护主义的声音仍较为强烈，这将对全球贸易回暖构成一定挑战。

（作者为中国社科院世界经济与政治研究所副研究员）

《 人民日报 》（ 2018年01月15日 22 版）

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