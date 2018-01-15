海外学子畅谈留学报国

徐 骏 作 (新华社发)

2017年12月30日，在俄罗斯首都莫斯科，中国留学生代表通过央视《新闻联播》聆听中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给莫斯科大学中国留学生的回信。

新华社记者 白雪骐摄

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前给莫斯科大学中国留学生回信，让身在海外的学子激动不已。他们表示，要珍惜新时代的机遇，将爱国之心化作报国之行。

莫斯科大学中国学生学者联合会主席卢森通是给习近平总书记信件的起草人之一。“收到总书记的回信，我们感到无比骄傲和自豪。正如信中所写，‘实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗’。我们一定牢记嘱托，砥砺奋斗，不负好韶光。”卢森通说。

在中国驻美大使馆教育处主办的座谈活动上，华盛顿及周边地区各主要大学的留学生对习近平总书记信中“有理想、有本领、有担当”的寄望反响热烈，认为习近平总书记的勉励激发了新一代留学生的自豪感和归属感。

就读于柏林洪堡大学计算机专业的中国留学生表示，祖国在经济、科技、生态等方面取得的成就让身在海外的自己充满自豪与自信。为实现留学报国理想，争当民族栋梁，“要立下大志，也准备从小事做起”。

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海外学子纷纷表示将始终牢记习近平总书记的殷切勉励，刻苦学习掌握本领，为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献青春力量。

把学到的技术带回祖国

刘源辉

书读百遍，其义自现。习近平总书记给莫斯科大学中国留学生的回信，字里行间都透着拳拳勉励，殷殷期望，读了之后让人备受鼓舞，无比振奋。每读一遍都会有更深刻更强烈的感悟和体会，的确值得我们反复研读，方能领悟到其中的精髓要义。

我于2010年第一次来到法国交流学习。这个机会得益于我的母校武汉大学与法国洛林大学的校级合作项目，也得益于中法两国在教育科技经济文化等各方面的友好合作关系。我的专业是临床医学，在洛林大学医学院的临床观摩实习，让我对法国医学教育有了更加深刻的了解，也坚定了我要出国深造的决心。2012年，我第二次争取到了去法国学习的机会，并进一步做好了硕士毕业以后来法攻读博士学位的准备。2013年，得益于祖国的日益强大，我拿到国家留学基金委的奖学金来到巴黎六大附属saint antoine医院和国立医学科学院的联合研究所读博士，研究肝癌的发生机制。

读博之初，不可避免地遇到了语言和文化方面的适应障碍，并且面临从临床医学到转化医学的跨专业问题，当时感到举步维艰。我分析了造成困难的原因并积极应对：通过听法语广播、看法语电视、交法国朋友等方式恶补法语；通过广泛阅读文献，向同事请教等方式补上知识盲区。终于，在一段时间的努力学习之后，我的课题研究步入正轨，逐步取得了一些成果，得到了法国导师和同事的肯定和赞扬。

习近平总书记在回信中勉励海外学子要把学到的本领奉献给祖国和人民，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上。我研究肝癌，希望把在法国研究期间取得的成果以及学到的本领带回祖国，为祖国人民的健康福祉出一份力。事实上，最近我所在的研究所也在跟中国的肝癌研究机构积极寻求合作，进行肝癌靶向药物的临床多中心试验，我也非常荣幸地发挥自己的优势在其中做了一些工作。

此外，海外学子应该做好民间交流的使者，为促进中国与所在国的友好关系作出应有贡献。我的法国导师因为我的缘故，逐渐改变了以往对中国的刻板印象。她开始了解到中国的政治制度是中国历史和人民的选择，开始爱上了中国的茶叶和红木家具，她还想好了要到中国看冬奥会。作为全法学联的一员，我很高兴能与同学们一起通过举办学联春晚、中秋游船等活动来传播中国文化，展示中国形象，讲述中国故事。我想，通过每一个民间使者的积极努力，中国的形象将会被更加真实地展示，世界将会更加理解中国。

让我们以习近平总书记的回信精神为指引，学好本领、奋发图强、促进中法交流，为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量！

（作者为全法学联主席）

新时代海外学子的新使命

路洲臣

习近平总书记在给莫斯科大学中国留学生回信中说，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。海外学子作为中国与世界对话的桥梁，可以展现国家的发展活力，传递民族的精神力量。坚定理想信念、增长专业本领与推动文化交流，是新时代赋予海外学子的新使命。

一颗爱国心，一腔报国志。百余年的留学史，是留学前辈为中华崛起而漂洋过海、负笈求学的奋斗史。留学报国的光荣传统激励着新时代的海外学子心系祖国，学成报国。

海外学子要把握留学机会，增长本领。一是面向世界，聚焦前沿。充分利用海外留学环境所提供的优质资源，瞄准国际先进知识、技术及管理经验。二要立足国情，注重实践。三要敢于创新，善于创新。海外学子要努力扩大知识半径，增加理解深度，掌握真才实学，练就过硬本领，将学到的本领奉献给祖国和人民。

当今世界，人类正在成为你中有我、我中有你的命运共同体，文明的交流互鉴是推动人类命运共同体建设、共创世界美好未来的重要方面。海外学子身处异国文明之中，身上流淌着中华民族的血液，是中外文化交流互鉴的重要桥梁。一方面要讲好中国故事，弘扬中国精神；另一方面要取长补短，择善而从，结合中国实际，丰富和发展中国文化，进而为加深了解、共同进步做出应有贡献。

坚定文化自信是做好文化交流互鉴的前提。海外学子要对中华文化有一个比较全面的了解。我们不仅可以向海外朋友介绍中国历史、中国文化、中国思想、中国制度、中国道路和中国发展，帮助他们全面了解一个真实的中国；更要践行中国文化所承载的核心价值观，在日常的为人处世中展现中国风骨，以“润物细无声”的方式弘扬中国精神。留学美国，我同几位海外学子一道，在杜兰大学组织举办了“一带一路”文化展等活动，力求为中美文化交流贡献一份力量。

总之，作为海外学子，我们站位新时代，勇担新使命。我们要坚定理想信念，接力继承留学报国的光荣传统，刻苦学习，增长本领，争取早日学成归国，在实现中华民族伟大复兴中国梦的道路上书写人生华章！

（作者为中国社会科学院和美国杜兰大学联合培养博士生）

早日学成 报效祖国

闫晓惠

我满怀热情地学习了习近平总书记给莫斯科大学中国留学生的回信，感想良多。这几年，祖国在中国共产党的正确与坚强领导下，正日益强大，作为一名海外留学生，对许多细节有着深刻体会。

首先，我们中国人在海外的地位提高了。当今，我们可以非常自豪地“宣布”自己是中国人，因为我们知道，我们的中华民族是一个伟大的民族，我们有一个强大的祖国在支持着我们。

其次，我们的科技水平显著提升。科技是第一生产力，科技水平也往往能体现一个国家的综合实力。祖国的科技实力飞速发展，高铁等领域已达到世界领先水平；现在，许多中国商品已经得到了世界的广泛认可，许多科研领域的专家学者都纷纷与中国建立联系。

第三，祖国的发展迅速。我记得，在2013年初到加拿大时，非常感慨那时的加拿大刷卡支付之方便。而如今，祖国已经进入到手机支付时代，效率远高于“刷卡时代”。之前，我们到加拿大东部地区旅游，惊讶于这里连一些人烟非常稀少的地区都修有很好的高速公路，而两年前我回国，发现国内的高铁、地铁等交通设施已经赶超了加拿大。

于我个人而言，我正在加拿大学习水利工程。在工作方式方面，这里的国际交流频繁，这有利于我们时刻掌握专业的发展动态，及时学习世界各地的先进技术；在水利工程专业方面，这里的生态环境防治经验丰富，对于水利相关的工程有标准化的、高效的生态环境评价与防治方案。此外，这里的物理模拟与计算机数值模拟技术比较领先；在学习态度方面，这里的学者具有比较扎实的理论基础与比较浓厚的学习兴趣，踏踏实实地做自己的研究。这值得我学习并运用到具体的科研工作中。

我们留学生应该响应习近平总书记在回信中的号召，弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习。我也切实希望能在剩下的留学时光里，努力学习，早日成长为一名优秀的人才，把自己努力学到的本领奉献给我们伟大的的祖国。

（作者为加拿大渥太华地区国家公派留学人员联谊会主席）

(责编：王吉全)