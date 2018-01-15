“中国创造”绽放异彩

在消费电子展上，南京阿凡达机器人公司工作人员向观众讲解。

本报记者 王如君摄

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1月9日至12日，2018年国际消费电子展（CES）在美国内华达州的拉斯维加斯举行。国际消费电子展是全球最大、影响最广的消费类电子产品和技术展览会，今年的展会吸引了世界各地3900多家厂商参展，其中中国的厂商达1300多家，仅次于东道主美国。

美国消费技术协会总裁兼首席执行官加里·夏皮罗评价，国际消费电子展向世人展示当今世界最前沿的新产品、新技术。这些技术将改变我们星球的未来，让人们的生活变得更加美好。

科技盛宴：“汽车”会飞，电视能“长”

随着人群，记者走进这一全球新技术、新产品的“秀场”，立即被深深吸引。

称雄世界数十年的电脑零件和芯片制造商英特尔拿出了看家本领，展示了无人飞行“汽车”。这款飞行“汽车”采用白色蛛网设计，有18个旋翼装置，是世界上第一架纯电动两座直升机。和普通直升机相比，这种新型直升机性能更加稳定、安全系数更高，机上控制系统全部智能化，操作起来比较容易。英特尔的技术员鲍勃·赫里尔对记者说，这种直升机可作为无人空中出租车，如果市场运用良好，将是解决城市道路拥堵的良方。

来自韩国的三星公司也有上佳表现，推出了一款名为“墙”的电视。该电视采用个性化模块设计，通过连接其他屏幕，几乎可以“长”到任何尺寸和形状。也就是说，用户可以根据自己的需求自由调整电视的大小。

中国企业中兴通讯推出的一系列高新产品吸引了不少参观者，尤其是中兴天机Axon M受到高度关注。这款已在美国、日本上市的折叠智能手机，采用了可折叠的双屏设计。日常携带时，可以将双屏背靠背折叠在一起，轻松放入口袋或者随身包。

福特的智慧交通、奔驰的无人驾驶概念车、欧姆龙的乒乓陪练机器人……4天的展览，众多充满创意的新技术、新产品为观众献上了冲击视觉、触觉、大脑的科技盛宴。

中国创造：企业众多，实力超凡

令人欣喜的是，展会上来自中国的企业不仅为数众多，而且显示了超凡的实力。深圳不愧是闻名世界的创新之城，一下子来了500多家企业。走在拉斯维加斯会展中心周围，TCL、华为、海信等企业的巨幅广告不时映入眼帘。

展馆内部，无论是大型的北馆、中馆、南馆，还是临时搭起的帐篷展区，想看不到中国企业的展台真还有点难。而无论是馆内馆外，来往的人流中，随时随地可以看到中国人、听到中国话。

华为展台位于品牌馆中央，占地面积特别大，展示产品众多，智能手机、笔记本电脑、运动手环、智能手表、平板电脑以及智能家居用品应有尽有。智能手机新品十分抢眼，引来了许多前来问询的观众。

零售业巨头苏宁别出心裁，以无人店为原型打造的展区吸引了众多参观体验者。无人店采用智能技术识别用户所购商品，自动刷脸支付，同时还匹配了客流分析系统，可以分析用户的活动轨迹、浏览商品细节等，成为智慧零售的高科技“眼睛”。苏宁总裁办公室品牌部品牌总监陈建光告诉记者，苏宁无人店已开始规模化复制，计划未来2—3年在中国开设200家左右。

阿里巴巴有一个漂亮的展区。展区内，刷脸支付、刷脸取件、刷脸登录等技术颇为吸引眼球。阿里巴巴还新增了一个“设计与采购”展馆，目的是促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合，帮助更多的中小企业参与到“全球买、全球卖”的进程。

中国企业的创新产品赢得各方人士称赞。美国电子消费协会副总裁布赖恩·穆恩说，从实体零售成功向科技创新转型，苏宁这样的公司表现十分了不起。中国电子联合会执行秘书长高素梅评价，以大数据、云计算、人工智能、量子通信等为代表的新一代信息技术正在引发新一轮科技革命和产业变革，中国企业正通过创新来提高“中国创造”核心竞争力。中国企业正在让更多“中国创造”在世界市场上大放异彩。

初创公司：产品新奇，创意不俗

今年有900多家初创公司参展，凸显这一领域“长江后浪推前浪”的蓬勃生机。

中国企业拜腾在汽车行业虽然名不见经传，但发布的首款智能电动概念车引起了不小的轰动。这款车主打电动化、联网化、自动化和共享化特征，采用全新的设计语言和人机交互系统，勾勒出未来汽车的模样。

来自世界各地的中小公司，在展会上推出了各式各样新奇的产品。“你好镜子”是一款智能美妆镜。只需要拍一张照片，“你好镜子”就能储存记录并分析你皮肤的健康程度。如果你喜欢自己在镜子里的样子，可以通过“你好镜子”分享视频。而“数字鞋垫”则安装了一个传感器，可以连接到智能手机。如果使用者把数字鞋垫放到鞋子里，他的鞋子就会变得智能化，从而和智能手机连接起来，探测他的所有活动，分析他为什么会脚踝疼、背疼等。

上海润米科技有限公司牵手美国赛格威公司推出名为“90分”的智能旅行箱。这一概念版旅行箱，可以通过遥控器轻松控制旅行箱行进，还能够设置自动跟随模式，在20米内一键召唤旅行箱。该公司产品经理吴迪非对记者说，在旅途中用上这样一只行李箱，就像是在遛一条可爱的小狗，少了拉行李的劳累，甚至还会有几分惬意。

深圳诚信通达电子科技有限公司的展台很小，但展出的产品真不少：无线移动电源、数据线、车充、蓝牙音响等。公司参展人员熊慧敏说：“国际消费电子展我们已参加了5届，每回都是满载而归。”

（本报拉斯维加斯1月14日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月15日 22 版）

(责编：王吉全)