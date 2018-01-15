伊拉克安全局势依然严峻

伊拉克安全官员1月13日称，政府军当天开始在北部萨拉赫丁省图兹胡尔马图市采取行动，旨在恢复当地的安全与秩序。此间媒体分析认为，这是伊拉克军队针对近日频发的恐袭事件所采取的反制措施，此举折射出眼下伊拉克境内的安全局势依然严峻和脆弱的客观现实。

据悉，伊拉克政府军反恐部队与当地警方快速反应部队已在图兹胡尔马图市的主要道路部署。军方将在该市展开搜查行动，清理未经登记的武器，以消除安全隐患，改善当地安全形势。

图兹胡尔马图市近来发生多起针对库尔德居民住所的袭击和爆炸事件。该市位于伊拉克首都巴格达以北约230公里，人口以什叶派土库曼人为主，同时生活着不少库尔德人和逊尼派阿拉伯人。去年10月这一地区被政府军控制后，许多库尔德居民的住所经常遭到当地隶属于什叶派民兵武装“人民动员组织”的土库曼武装人员的袭击，使那里的安全形势岌岌可危。

此外，据阿拉伯媒体报道，政府军除搜缴、清理图兹胡尔马图的非法武器外，还将对藏匿在这一地区东部的武装分子实施重点打击，力图还当地百姓以安宁的生活。

伊拉克《晨报》分析认为，萨拉赫丁省图兹胡尔马图市的安全状况，是当前伊拉克国家安全形势的一个缩影。不但以萨拉赫丁省为代表的北部地区袭击和爆炸事件频发，而且包括首都巴格达在内的其他地区局势也不“平静”。

伊拉克警方1月12日说，极端组织“伊斯兰国”当天在伊北部基尔库克省哈维杰地区制造两起袭击事件，造成4名平民丧生。1月13日，巴格达发生一起汽车炸弹爆炸事件，导致至少2人死亡、8人受伤。目前尚无组织宣布对事件负责，但此间媒体多把目标锁定在“伊斯兰国”，因为该组织过去经常在伊拉克境内发动类似袭击。

伊拉克总理阿巴迪去年12月9日宣布，政府军已收复“伊斯兰国”在伊控制的所有领土，伊拉克取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利。但是，目前仍有部分极端分子藏身于伊拉克偏远地区，伺机发动袭击。

“阿拉伯门户”网站评论称，伊拉克宣布“全歼‘伊斯兰国’”的说法有点夸大的成分。事实上，在政府军强大的攻势下，“伊斯兰国”招架不住、节节败退是事实，但它很可能出于保存实力和保护武装人员的考虑，放弃与政府军正面抗衡，采取化整为零的战术，与政府军进行周旋，制造事端。

埃及《第七日报》也撰文指出，目前伊拉克境内的安全局势依然很脆弱，“伊斯兰国”是否被彻底打垮仍存在疑问。文章强调说，即使是“后伊斯兰国”时代到来，伊拉克的安全形势依然不容乐观。

（本报开罗1月14日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月15日 21 版）

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