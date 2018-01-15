美国持续施压给伊核问题蒙上阴影

美国总统特朗普1月12日发表声明称，“将最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期”。特朗普称伊核协议有“灾难性的缺陷”，要求美国国会和欧洲国家同意修改协议条款，增加限制伊朗导弹项目等内容。特朗普的最新声明，为解决伊核问题蒙上了一层阴影，也引起了国际社会的广泛关注。美国政府可能退出伊核协议的表态，遭到了包括欧盟等美国盟友在内的国际社会的普遍反对。

特朗普在声明中表示，此次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期，是给欧洲国家同意修改伊核协议的“最后一个机会”。如果没有达成美国期待的协议，美国将退出协议。与此同时，美国财政部宣布对伊朗14个相关个人和实体实施制裁，其中包括伊朗司法总监萨迪克·拉里贾尼。

伊朗外交部13日发表措辞强硬的声明称，拒绝接受对伊核协议作出任何改变，谴责美国对伊朗个人和实体实施新制裁，并声称要对此进行报复。声明指出，伊朗和国际社会均认可伊核协议是一项具有国际效力的文件，在任何情况下都不可重新谈判。美国政府应同其他签署伊核协议的国家一样，责无旁贷地履行协议规定义务，且必须承担违反协议的后果。美国此举跨越了伊朗的红线，对伊朗个人和实体实施新制裁的决定也体现了敌意。伊朗外交部长扎里夫表示，美国破坏这项稳固的多边协议的企图是徒劳的。

伊朗原子能组织负责人阿克巴尔·萨利希表示，一旦美国中止伊核协议，伊朗有能力利用现有核设施在4天内将浓缩铀纯度提升至20%，但他希望受联合国安理会支持的伊核协议仍能处于被保护状态。此外，萨利希还表示，如果美国不能履行伊核协议承诺，伊朗将会重新考虑同国际原子能机构的合作。

特朗普的最新声明，为解决伊核问题蒙上了一层阴影，这与国际社会普遍支持伊核全面协议的态度形成鲜明对比。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼表示，伊核协议正在发挥作用，维护该协议具有非常重要的意义。俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫13日表示，美国如果最终退出伊核协议将犯下严重错误，俄罗斯决定继续维护具有里程碑意义的伊核协议。法国总统马克龙13日重申保留伊核问题全面协议的重要性，并强调各方有必要遵守在伊核协议中做出的承诺。英国外交大臣鲍里斯·约翰逊表示，迄今为止，还没有人提出更好的选择。英国非常重视同伊朗达成的伊核协议，并认为这是一个显著的外交成就。德国外长加布里尔表示，欧洲希望保护伊核协议“免遭一切可能的破坏”。

特朗普关于伊核问题的声明在美国国内也遭到了反对。美国中东研究所研究员、“伊朗观察”项目主任艾哈迈德·马吉迪尔在接受本报记者采访时表示，伊核协议对维护地区安全、维护国际核不扩散体系意义重大。如果遭到单边毁约，国际安全和利益将蒙受巨大损失。马吉迪尔表示，国际原子能机构和美国情报机构的调查都确认伊朗遵守了其在伊核协议中的承诺。特朗普政府之所以认为该协议不符合美国现在的国家利益，是因为该条约存在能使伊朗继续从事生产浓缩铀的活动的条款，被认为是协议的“漏洞”。如果未来美国退约，伊朗可能随即退约，直接导致伊核协议的“破产”。伊朗也可能留在协议内，寻求同其他国家建立合作，对冲来自美国制裁的负面影响。另外，如果美国退约，伊朗也可能重启其核项目。可以预见的是，无论哪种可能，都将造成德黑兰与华盛顿之间新的紧张局势，引发中东新的乱局。

马吉迪尔说，参与签署伊核协议的其他五国都不会希望特朗普政府通过退约来破坏伊核协议。无论伊核协议有怎样的缺陷，它的确对伊朗发展核能力起到了约束作用，且为美伊两国间的紧张局势降了温。如果特朗普选择退约，被孤立的不是德黑兰，而是华盛顿。美国布鲁金斯学会中东项目副主任苏珊娜·马洛尼表示，美国必须努力达成关于伊朗问题的外交共识，尤其要关注欧洲和亚洲合作伙伴的建议。多边主义有助于解决国际问题。

（本报华盛顿、伊斯兰堡1月14日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月15日 21 版）

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