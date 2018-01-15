中法成立聚变联合研究中心

本报合肥1月14日电 （记者孙振）近日，由国家科学技术部与法国原子能委员会签订协议成立的中法聚变联合研究中心，在中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所举行揭牌仪式。中国国际核聚变能源计划执行中心、中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所、核工业西南物理研究院、法国原子能委员会核聚变研究所为中心主要单位。

据悉，中心主要围绕为国际热核聚变实验堆组织及其成员方提供支持、开发和验证磁约束聚变装置关键部件及技术，对共同感兴趣的项目开展联合竞标，在聚变科学和实验物理研究、核聚变能安全规范和技术标准等重点领域开展合作。

中法聚变科技合作始于上世纪80年代，双方在微波加热领域开展合作，之后逐步转变为我国全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）与法国聚变实验装置WEST的合作。基于中法聚变研究的共同兴趣和先进经验，此前双方已成立联合实验室，在WEST离子回旋天线研制、EAST遥操作系统等方面开展了卓有成效的合作。

《 人民日报 》（ 2018年01月15日 12 版）

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