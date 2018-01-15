中尼跨境互联网光缆正式开通

中尼两国工作人员对跨境光缆设备进行调试。

本报记者 苑基荣摄

1月12日，中国电信集团公司与尼泊尔电信公司在尼泊尔首都加德满都举行两国跨境光缆开通仪式，标志着尼泊尔正式通过中国的线路接入互联网。对此，尼泊尔信息和通信部部长莫汉·巴斯内特感叹，开通尼中跨境光缆是尼泊尔互联网基础设施发展的一个里程碑事件。

通过中国网路接入互联网，为尼泊尔增加了一个路径选择，将有助于提升尼泊尔的互联网服务水平。这一互联网跨境连接工程历经三年半的艰辛施工完成，生动诠释了两国间深厚的友好情谊。

助力尼泊尔网络实现全面提速

加德满都宾馆里，无线互联网信号还比较稳定，走到街上，手机网络信号时好时坏。出了加德满都，网络信号就基本收不到了。

据《互联网直播》网站的最新数据，2016年尼泊尔互联网用户约为496万，互联网渗透率为17.2%。美国网速测试网站“Ookla”日前公布了2017年最后一个季度的“全球网速测试指数”，尼泊尔在129个国家排名中位居第八十九位，每秒下载速度15.02兆，全球平均速度为40.71兆每秒。

在中尼光缆开通前，尼泊尔互联网主要通过锡陀塔那迦、比尔根杰、比拉德讷格尔等南部城镇与印度相连，从而获得入网服务。尼泊尔网络运营维护中心主任卡扎卡扎表示，来自印度的信号不稳定，互联网服务价格非常高。

“随着中尼光缆投入运营，尼泊尔运营商将有机会显著降低国际互联网宽带的采购成本，从而使终端客户有机会大幅降低移动互联网流量费用”，尼泊尔电信总经理卡米妮对本报记者说，尼泊尔互联网90%用于手机等移动终端，与中国互联网的直接对联有助于尼泊尔移动互联网的快速发展，使得手机等终端获得更加稳定的互联网信号。

现在4G网络信号仅限于加德满都和尼泊尔第二大城市博卡拉，其他地区还停留在2G和3G阶段，3G比较普遍。尼泊尔正在推动4G向其他城市和乡村覆盖，跨境光缆的开通将助力尼泊尔网络实现全面提速并向其他地区覆盖。

如今，越来越多的外国企业来到尼泊尔，网络流量需求与日俱增，2017年网络流量增加近40%。卡米妮表示，中尼光缆的开通和中国电信宽带的接入，显著提升了尼泊尔互联网的质量，将有效满足网络流量增长需求，推动电信市场发展，大幅改善尼泊尔商业环境。

在极其恶劣的自然条件下完成施工

去年10月，本报记者曾到中国和尼泊尔边境的中国吉隆口岸参加了跨境电缆项目的验收测试。当天凌晨4点从加德满都出发，本来打算一天内返回，结果130余千米的路程，抵达吉隆口岸，已是下午3点半。这段路平均海拔在2000米以上，很多路段泥泞不堪，不少地方出现了塌方。

吉隆口岸所在的中尼边境，三山交汇，壁仞千尺。吉隆口岸的海关大楼对着通往尼泊尔的一座桥梁，桥的左侧，就可看到这条从中国接入的跨境光缆。

在恶劣的地形条件下，修建光缆难度可想而知，光缆建设的过程经历了雪灾、地震、暴雨等灾害，修建过程极为艰难曲折。

中国电信国际有限公司南亚区域首席代表王永林对本报记者说，2014年4月工程在中国和尼泊尔两侧同时启动。2014年9月中国一侧完工。然而，2014年10月，西藏日喀则发生雪灾，部分损毁光缆直到2015年4月才得以修复。

2015年4月25日，尼泊尔发生大地震，两国已经完工等待测试的跨境光缆严重损毁。尼泊尔2016年5月完成了尼泊尔一侧的光缆修复。中国电信于2016年8月完成了中国一侧光缆恢复重建工作。

然而，就在跨境光缆即将开通之际，又先后经历暴雨袭击和公路改建。最终，2017年9月，中国电信与尼泊尔电信完成了通过吉隆口岸的中尼光缆系统测试，各项指标正常，项目进入验收阶段。

王永林表示，在中尼光缆项目中，中国电信在平均海拔4000米高原的山地上共新建光缆820千米，施工过程中克服了每年6个月大雪封山无法施工、雨季经常发生泥石流等自然灾害、施工条件极其恶劣等困难。从正式开工算起，历时三年半，最终实现建成开通。

为中尼两国互联互通增添新内容

尼泊尔电信公司国际业务处副总经理绍布汗对本报记者表示，尼中跨境电缆开通将有利于从地理上扭转尼泊尔互联网弱势地位。中国方向互联网的接入，使得尼泊尔能够成为连接东亚、南亚、中亚、俄罗斯和中东的枢纽国家，也为中国和东亚国家提供了通达中东和非洲的最短互联网路径。

尼泊尔《喜马拉雅时报》报道，跨境互联网的开通为满足尼泊尔互联网日益增长需求提供了替代来源国，提高了尼泊尔国内电信运营商竞争力。尼泊尔《共和报》报道，即便来自印度的互联网中断，来自中国的互联网同样能让尼泊尔用上不间断的网络服务。

中国电信国际有限公司总经理邓小锋对本报记者表示，中尼光缆建设项目是中国电信近年来与周边国家跨境光缆通道建设战略的一部分，也是中国电信紧紧围绕“一带一路”倡议拓展网络互联互通的重点项目。穿过喜马拉雅山的中尼光缆的开通不仅在尼泊尔和中国间建起首个直达网络路由，而且降低了尼泊尔经过中国通往欧洲、中亚和广大亚太地区的网络时延，促进了尼泊尔国际网络出口的多样性和安全性。

中国驻尼泊尔大使于红对本报记者说，中尼光缆的开通，为两国互联互通增添了新内容。在缩短两国网络时延的同时，将为尼经济发展提供支持，并将进一步拉近中尼两国人民的距离，极大促进两国经贸发展，为中尼两国间共建“一带一路”提供了成功的样本。

（本报加德满都1月14日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月15日 03 版）

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