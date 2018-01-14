"炸弹气旋"有多猛？美国一博物馆竟被吹到加拿大

近几日，“炸弹气旋”袭击美国东海岸，造成了巨大的破坏。而令人难以置信的是，“炸弹气旋”引发的暴风雪甚至还将美国一座历史悠久的地标建筑吹走，最终抵达加拿大的一座岛屿，并引发了一场国际争端。

据英国广播公司（BBC）12日报道，这一引发“美加纷争”的历史建筑是位于美国缅因州卢贝克的玛克迪熏制博物馆（McCurdys Smokehouse），它是美国最后一间传统的烟熏鲱鱼设施，并被登记在了美国国家史迹名录上。然而，在上周的“炸弹气旋”影响下，该历史建筑5栋建筑物中的一栋竟然从其支撑结构上被吹落到海里，并使其漂至加拿大的坎波贝洛岛，随后引发了美国和加拿大之间的“紧张”。

据了解，致力于保护这一建筑的非营利组织“卢贝克地标”会长瑞秋向媒体表示，加拿大官员拒绝让其团队去抢救建筑物的残骸，因为加拿大的清洁队需要先准备好完整的法律文件。瑞秋称：这些（来自加拿大方面的）废话阻碍了我们。我们又不是什么恐怖分子！”她还表示，加拿大的“破坏者”正在用电锯切断这一历史建筑的结构。

瑞秋的发言也激怒了加拿大一方，新不伦瑞克省认为这是在攻击该省坎波贝洛岛的居民。瑞秋已经为她的发言道歉，而双方也已达成协议，将由来自美国和加拿大的承包商将这一建筑的剩余部分在1月17日前送回它原来的地方。

所谓“炸弹气旋”，是指气压减低的速度快如爆炸，它会带来剧烈降温、暴雪和狂风。（编译/张霓）

(责编：樊海旭、常红)