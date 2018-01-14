日本多地目击神秘火球 由耀眼红光爆发为一道绿光

当地时间13日下午6点后，日本关东到四国大范围地区内的民众都发布消息称目击到类似火球的耀眼物体在天空划落。日本专家称，“火球”或是小行星等天体碎片闯入大气层，同大气层摩擦并即将燃尽时产生的。

据日本NHK新闻报道，当地时间13日傍晚5点53分左右，日本NHK电视台在日本神奈川县藤泽市和静冈县御前崎市安装的摄像机拍摄到了在天空划落的、类似于“火球”的亮光。这个“火球”在南方的空中发着耀眼红光，1秒后突然迅速膨胀发出一道绿色的强光，维持大约3秒后消失。

日本大阪府和香川县等广大区域的民众也纷纷发文称，看到了“火球”状物体在天空划过。

日本国立天文台的山冈均副教授称，“‘火球’在同大气层摩擦分裂时，由于表面积增加，时常发出强光。‘火球’或朝日本南面海上落下，并在入海时燃烧殆尽。”

(责编：樊海旭、常红)