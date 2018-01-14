叙利亚战事现状曝光 中国人易成恐怖分子绑架目标暂勿赴叙

本月7日，我国驻叙利亚大使馆曾发布一则公告，称近期国内有旅行社组织所谓的“叙利亚摄影游”，但目前，叙利亚各方冲突仍在持续，“不具备中国公民个人或团组旅游的最基本的安全保障”，因此，使馆再次提醒中国公民和有关旅行社，近期暂勿组织或前往叙利亚旅游。记者在叙利亚首都大马士革就前线与城区的距离进行了体验。

随着极端组织在叙利亚东部地区的崩溃，叙利亚冲突地区有所减少。但目前仍在持续的两大冲突点：伊德利卜及大马士革东古塔地区均位于人口密集区域。特别是距离大马士革市中心仅2.5公里之遥的东古塔，冲突一直比较激烈。即便在中心城区，人们都能在高处看到远方交火升起的浓烟。由于安全原因，记者也仅能抵达东古塔的外围区域。

在经过4个检查站、路况拥堵的情况下，到达大马士革中心的倭马亚广场也仅用了25分钟时间。由于距离首都接近，反政府武装时常向大马士革发射包括迫击炮等各类炮弹，每周都会传来民众遭炮击受伤或者死亡的消息。而落弹的高发区域，正是世界遗产、重要的旅游景点——大马士革老城。除了几乎每天都会有迫击炮袭击外，自2016年初至今，大马士革已经发生了至少12次自杀袭击，累计造成了近百人丧生。

而大马士革以外，包括大马士革前往叙利亚北部城市阿勒颇的唯一一条通道-卡纳塞公路附近，正是近期伊德利卜激战正酣的区域之一。虽然阿勒颇战事已经结束，但“征服阵线”及其他恐怖组织仍控制着阿勒颇市以西的区域，极容易识别的亚洲面孔，特别是中国面孔很可能遭到一些恐怖分子绑架勒索。目前，叙利亚局势有所平缓，大部分区域重建正在缓慢展开，但现在就组织旅行团前往叙利亚，仍为时尚早。

我使馆再提醒中国公民暂勿赴叙

我国驻叙利亚大使馆的公告说，叙利亚目前仍属旅行高风险国家，政府军与反政府武装之间的冲突在叙利亚多地进行，在政府军控制区内，恐怖袭击、绑架勒索、武装抢劫等事件也时有发生，叙利亚仍不具备中国公民个人或团组旅游最基本的安全保障。

外交部领事司公众号“领事直通车”也在9日晚上发布提醒说，“再次提醒中国公民近期暂勿前往叙利亚、伊拉克”。事实上，在去年11月，中国驻叙利亚大使馆就曾发布旅行安全提示，提醒中国公民如无切实必要暂勿前往叙利亚。

(责编：樊海旭、常红)