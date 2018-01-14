美知名主播谈海地落泪：海地人活得有尊严值得特朗普学习！

11日，美国总统特朗普用“粪坑”来形容海地和一些非洲国家，这引发了国际社会的强烈指责。当天，美国有线电视新闻网知名节目主持人 安德森·库珀 在节目中，回忆了自己八年前前往海地参与大地震报道时的情景，并感叹海地这个国家以及当地人民都曾饱受磨难，不应遭到如此非议。

美国有线电视新闻网节目主持人 安德森·库珀：“我们来说一说特朗普称海地是‘粪坑’这件事，八年前海地发生大地震造成了约22万到30万人死亡， 实际数字无从知晓，当地三分之一的人都无家可归。在连续几天甚至几周的时间里，在没有政府和警察的援助下，当地人徒手搬开瓦砾抢救生还者，现场哭喊声不断，死伤无数，我深深地记得有一个小女孩被埋在废墟下一整天，最终被当地人救了出来。他们没有重型援救设备，只有他们的决心与勇气凝聚成的力量 。我更记得一个五岁的小男孩被埋了七天七夜最终被救了出来，你知道这需要多大的力量支撑一个五岁的小男孩在没有水的废墟里熬过七天七夜吗？”

美国有线电视新闻网节目主持人 安德森·库珀：“海地人在地震面前没有退缩，连眼睛都不眨一下，他们站得笔直，活得有尊严，这种尊严值得我们白宫的许多人学习。这种尊严，哪怕总统先生再有钱，再有权力也应该要学习。”

地震后，海地因资金严重匮乏、屡遭自然灾害以及国内政治危机等因素影响，重建进程进展缓慢，困难重重，很多海地人不得不到国外谋生。目前在美国迈阿密等城市就聚集了大量的海地人。

在美国的海地人：“我来这儿是为了告诉特朗普，海地不是他所形容的那样，海地是一个了不起的国家，它打破了奴隶制的枷锁，建立起世界上第一个黑人共和国。”

在美国的海地人：“我认为这种表态非常不体面，最糟糕的是特朗普根本不了解海地。”

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