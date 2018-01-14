美药管局批准乳腺癌新药

新华社华盛顿1月13日电（记者周舟 林小春）美国食品和药物管理局日前批准药物奥拉帕尼用于治疗已发生扩散的乳腺癌。这是该药首次获批用于治疗某种基因突变导致的乳腺癌。

奥拉帕尼通过阻断DNA（脱氧核糖核酸）酶，让癌细胞内的DNA难以修复，从而延缓或阻断肿瘤发展。2014年，美药管局批准这种药物用于治疗某些类型的卵巢癌。

“这类药物一直被用来治疗因BRCA基因突变引发的卵巢癌，但在治疗由BRCA基因突变引发的特定类型的乳腺癌方面也有效果。”美药管局肿瘤学卓越中心主任理查德·帕兹杜尔说。

他指出，药物获批表明，通过查找癌症背后的基因学因素来开发药物，可以超出癌症种类界限产生疗效。

乳腺癌是美国的常见癌症。医学研究表明，乳腺癌病例中有5%至10%与BRCA基因突变有关。据美国国家癌症研究所等机构预测，美国今年会有超过25万女性被查出患有乳腺癌。

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