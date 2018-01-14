马克龙称全世界都爱法棍，大力支持申遗

【环球时报-环球网报道 记者 杜天琦】在意大利披萨于去年12月被列入“世界非物质遗产”名单后，法国的面包师傅们也坐不住了——他们呼吁法国传统面包“长棍面包”也能获此殊荣，并借此提升该行业的品质。对此，法国总统马克龙也表示支持，并表示“长棍面包一直受到世界人民的喜爱”。

“法棍被全世界人民喜爱，我们需要保护它的优点和制作技巧，这就是它该被列入联合国非物质文化遗产的原因”。据法新社13日报道，马克龙12日在爱丽舍宫接见了一群资深的面包师傅，对其申遗的做法表示支持。马克龙说：“法式长棍面包是法国日常生活的一部分，这种面包本身历史悠久。它伴随着法国人的早餐、午餐和晚餐”。

众所周知，法国人对面包几近痴迷，而长棍面包更是很多法国人的心头好——几乎每天都离不开。据法国烘焙糕点联盟首长安赖卡特介绍，法国共有3.3万个面包店。但安赖卡特也表示，传统法棍的制作工艺在不断下滑，一些超市出售的面包品质真的很难不让人愤慨，而这样的面包却逐渐主导市场。因此，此次申遗也是希望法国面包业借此保持行业的高品质。

据悉，法国每年五月都要举办长棍面包比赛，能做出色香味俱全，获得第一名的面包师可获得4000欧元的奖金，还有向总统府爱丽舍宫提供一年面包的合同。当然，其面包店的生意也会更好。去年，巴黎的Brun 面包坊获此殊荣，马克龙在爱丽舍宫吃的法棍都是出自这家面包房。

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