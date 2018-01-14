特朗普邀请挪威人移民美国遭果断回绝:不去 谢谢

美国总统特朗普日前在一次白宫会议上“贬损”海地和非洲国家时，特意夸了北欧国家挪威，称“美国应当更多地接收挪威这样国家的移民”，引发了一场外交风波。当地时间12日，许多挪威人果断回绝了特朗普的邀请。

据美国《世界日报》报道，在美国参议员11日对特朗普简报新近草拟的移民法案时，特朗普宣称，“我们凭什么要收容非洲这些国家的人民？这都是一些下三滥的国家……我们应该多收容一些来自挪威的人”。

据白宫官员透露，特朗普当天除了欢迎挪威移民，还表示希望接收更多亚洲移民，他认为亚洲移民在经济上能够帮助美国。

挪威首都奥斯陆附近一个地方政府的保守党籍官员塞特雷（Torbjoern Saetre）12日发推回绝特朗普的邀请，称：“我要替挪威说，谢谢，但不用了，谢谢！”

其他挪威人则谴责特朗普言词不当，带有种族歧视。一名女性写道：“我们不会来，挪威多谢你。”

瑞典斯德哥尔摩大学美籍新闻学教授克利斯坦森（Christian Christensen）发推文说：“当然，挪威人爱去一个被人射杀机率高出许多、生活贫穷、因为贫穷而没有健保、没有支薪育婴假或托婴补贴的国家。#下三滥国家。”

据了解，根据人均国内生产毛额，北欧国家挪威是世界最富裕国家之一，去年还被列为全球最快乐国家，也是个将人民由生到死照顾周全的知名福利国家，而其部分经费来自蕴藏丰富的石油和天然气。

虽然19世纪有数十万名挪威人移民到美国，但根据统计，现今挪威530万人口在2016年只有502人移民赴美，较2015年还少了59名。

有分析认为，特朗普在11日的白宫会议上之所以提到挪威，是因为他10日刚刚会见了来访的挪威首相索尔贝格，双方谈得似乎很愉快，特朗普甚至在会晤后的新闻发布会上宣布，美国可以考虑“重新加入”去年夏天退出的《巴黎协定》。

美国《石英》杂志网站11日不无讽刺地说，“跟挪威首相谈了75分钟后，特朗普变绿了”。另有美媒分析，特朗普之所以对挪威态度大转变，一是索尔贝格向特朗普称赞美国制造的特斯拉新能源汽车“在挪威非常受欢迎”，二是挪威将购买价值10亿美元的40架F-35战斗机，使得特朗普能够夸耀美国对挪威有“贸易顺差”。

(责编：樊海旭、常红)