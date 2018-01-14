韩朝周日联络渠道正常启动 协调之后工作会议日程

资料图：朝韩磋商冬奥相关事宜。(韩联社)



中新网1月14日电 据韩联社报道，据韩国统一部官员本月14日消息，当地时间当天上午9时30分许，韩朝通过板门店联络渠道通电话，韩方提议于当地时间15日上午10时启动工作会议，商讨朝鲜在平昌冬奥会期间派遣艺术团事宜，预计15日的会议日程将在14日敲定。

据报道，韩朝15日将在板门店朝方一侧的“统一阁”举行工作会议，就朝鲜在平昌冬奥会期间派遣艺术团事宜进行协商。尽管14日是周日，双方仍启动联络渠道，就15日会议日程进行协调。

据悉，15日与会的韩方代表包括文化体育观光部文化艺术政策室长李宇盛、韩国交响乐团(Korean Symphony Orchestra)代表理事李原哲(音)等。朝方代表包括文化省艺术表演运营局局长权赫奉、管弦乐团团长玄松月等人。

预计，在15日的会议上，双方将就朝鲜艺术团规模、访韩途径、表演场地、表演日程等进行商讨。尤其是双方是否会讨论韩朝同台表演事宜引发关注。

韩朝在9日进行的高级别会谈中曾谈及共同举办文化活动。与此同时，朝鲜与会代表包括牡丹峰乐团团长玄松月，因此访韩艺术团中是否包括被称为朝鲜版女团的牡丹峰乐团也成关注焦点。

据了解，韩方12日通过板门店联络渠道提议15日在板门店韩方一侧“和平之家”开会商讨参奥事宜。之后，朝鲜前一天提议在“统一阁”举行工作会议，讨论朝鲜派遣艺术团事宜。韩方接受该提议。

预计，在艺术团派遣事宜谈妥后，双方将再就选手团、拉拉队等其他访问团韩方计划、共同入场等朝鲜参奥的各项事宜进行讨论。

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