最后一次！特朗普暂不恢复伊朗涉核制裁

美国总统唐纳德·特朗普12日宣布，将把美国针对伊朗、涉及核问题的制裁豁免期再次延长120天，强调这是“最后一次”。

特朗普要求美国国会和欧洲盟友起草一份新协议，原因是现有伊朗核问题全面协议存在“灾难性缺陷”。新协议须规定伊朗接受永久性约束、增加限制伊朗导弹项目的内容等。

美国政府官员证实，新协议尚无需与伊朗方面谈判。分析师预测，伊朗不可能接受这份新协议。

【最后一次】

特朗普12日在一份声明中说：“尽管很不情愿，我依然没有让美国退出伊核协议……但这是最后一次机会。”

特朗普说，他不会确认伊朗履行了伊核协议承诺。

根据美国相关规定，每隔120天，美国总统都要确认是否延长美方针对伊朗核问题的制裁豁免期。美国行政部门需要每隔90天向国会提交报告，评估伊朗是否履行了伊核协议承诺。

去年7月，特朗普向国会证实，伊朗守诺履行伊核协议。但去年10月，特朗普拒绝向国会证实伊朗遵守伊核协议，同时向国会提交了有关伊朗的“差评”报告，相当于把“皮球”踢给国会。按规定，国会在60天内决定是否恢复此前取消的对伊制裁。如今，60天的期限已过。

【要求不少】

特朗普12日提醒美国国会和主要欧洲盟友尽快达成一份涉及伊朗核项目的新协议，“我提供两条途径，要么修补伊核问题全面协议的‘灾难性缺陷’，要么美国退出。”

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。国际原子能机构负责督查伊朗履行伊核问题全面协议的情况，已多次出台报告确认伊朗履行了该协议。

特朗普一直不看好伊核协议，称它是美国签署过的“最糟糕协议”。在他看来，这份协议的“灾难性缺陷”不少，包括一条规定伊朗可在规定期限后恢复铀浓缩活动的“日落条款”。

“相关规定必须没有截止日期，我的想法是，切断伊朗拥有核武器的一切途径，不止是10年，得是永久。”特朗普说。

特朗普还要求对伊朗核项目和远程导弹项目“捆绑约束”，要求伊朗立即向国际核查人员开放后者所有要求的场所。

路透社援引一名美国政府官员的说法，包括上述要求的新协议尚无需与伊朗方面谈判，而是美国与欧洲盟友之间“统一立场”。

【可能性小】

美国国务卿雷克斯·蒂勒森本月早些时候说，美国国务院正与国会商讨修改伊核协议审查法案，以回应特朗普的关切；外交层面上，美国正与欧洲盟国协调。

对于特朗普的最新表态，英国和德国的外交部门证实，他们已经注意到最新进展，在与法国方面协商后再做决定。

英国外交部12日在一份声明中说：“英方就伊核协议有明确立场：我们认为，这是一份让世界更安全的重要协议。”

欧盟声明证实，将评估特朗普最新言论的影响。一名不愿公开姓名的欧盟外交官说，这以后，“想要挽救这份协议将更难”。

前美国白宫和国务院伊朗制裁问题专家、分析师理查德·奈菲尤说，伊朗不可能接受特朗普认为合适的新协议。

伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫12日通过社交媒体回应，伊核协议不可重新谈判，美国应像伊朗一样，全面履行其作出的承诺。（杜鹃）（新华社专特稿）

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