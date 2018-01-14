防非洲猪瘟 德农民协会呼吁扑杀野猪

新华社柏林１月１３日电（记者田颖）鉴于捷克等中东欧国家出现非洲猪瘟疫情，德国农民协会日前呼吁至少扑杀全国７０％的野猪，以防疫情蔓延至德国。

在接受德国《莱茵邮报》采访时，德国农民协会副会长维尔纳·施瓦茨呼吁尽快结束本轮禁猎期，鼓励人们猎杀野猪，只有这样才能防止德国猪群感染非洲猪瘟。

施瓦茨说，目前德国全国野猪数量尚未统计，但他估计，单柏林一个城市的野猪数量就在３０００至８０００头。德国野猪数量众多，且繁殖速度快，近年来也出现过野猪冲撞伤人、破坏庭院等事件。

据报道，德国农业部长施密特支持农民协会的提议。他说，一旦德国发现非洲猪瘟疫情，全国的猪肉将被禁止出口，猪肉价格会下降３０％。这对肉类行业而言，将意味着巨额损失。

但是，德国环境和自然保护协会反对提早结束禁猎期并扑杀野猪。

非洲猪瘟是一种由病毒引起的疾病，在猪之间具有很高的传播率和致死率，但对人类并没有直接危害。目前科学界尚未开发出有效的预防疫苗和治疗药物，人们需要依靠严格的检疫措施来控制疾病传播。

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