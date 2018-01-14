遭特朗普诽谤？非盟等怒怼美政府

媒体报道美国总统唐纳德·特朗普对一些非洲国家及海地、萨尔瓦多使用诽谤字眼后，12日，54个非洲国家常驻联合国代表及非洲联盟要求特朗普道歉；海地政府约见美外交官、要求解释；萨尔瓦多向美国政府递交抗议照会。

【谴责、抗议】

11日，特朗普在白宫总统办公室听国会参议员介绍一项移民政策改革的提案。《华盛顿邮报》等美国媒体以了解这场“推介会”的人士为消息源报道，听到提案内容包括对海地、萨尔瓦多和一些非洲国家的移民保留“临时保护身份”项目，特朗普回应：“我们为什么接收来自粪坑国家的人？”

12日，非盟、54个非洲国家常驻联合国代表、海地政府和萨尔瓦多政府分别回应。

非盟发言人埃芭·卡隆多说，媒体报道的特朗普言论是“明显的种族主义”。

她说，考虑到“许多非洲人曾以奴隶身份抵达美国这一历史事实”及美国是全球移民国家的范例，特朗普这番言论更为令人“吃惊、受伤”。

非盟驻美国华盛顿代表团发表声明，“强烈谴责（特朗普）这番言论”，要求特朗普“收回言论并向非洲人及全球非洲裔人道歉”。

声明说，非盟认为，特朗普政府对非洲和非洲人“有巨大误解”。

54个非洲国家常驻联合国代表12日召开会议，讨论媒体报道的特朗普言论。

会后，上述代表发表联合声明，强烈谴责“媒体广泛报道的美国总统粗暴的种族主义排外言论”，要求特朗普“收回（言论）并道歉”。

声明说，美国政府“诋毁非洲大陆和有色人种”的倾向正在增长。

海地政府12日约见美方高级外交官，要求解释媒体报道的特朗普言论。海地政府说，如果特朗普确实说了那些话，他应该道歉。

萨尔瓦多政府向美国政府递交抗议照会，要求美方尊重萨尔瓦多人民。

【说还是没说？】

特朗普12日在社交媒体网站“推特”上留言，11日那场白宫会议中，他虽用词“强硬”，但没说媒体“所使用的那些话”。

他没有提及是否使用了“粪坑国家”一词。

民主党人迪克·德宾是那场会议中向特朗普介绍移民提案的两名联邦参议员之一。德宾12日告诉媒体记者，他听到特朗普“反复”使用“粪坑”一词形容非洲国家。

而两名与会的共和党籍参议员则发表联合声明，称“不记得”特朗普在那场会议中说过“粪坑”一词。

特朗普听取介绍的那项提案由共和党和民主党参议员联合发起。提案内容包括对海地、萨尔瓦多和一些非洲国家的移民保留“临时保护身份”项目。

“临时保护身份”项目目前适用于海地、萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯、叙利亚、尼泊尔、苏丹、南苏丹、索马里和也门移民。美国政府认定这些国家因遭受自然灾害或战乱，暂时不适合或没有充分能力处置公民回归。

去年，美国政府宣布终止向海地、尼加拉瓜和苏丹移民提供“临时保护身份”，对3国移民分别设定离境期限。本月8日，美国政府宣布终止向萨尔瓦多移民提供“临时保护身份”。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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