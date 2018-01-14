不出门也能嗨 韩国兴起模拟户外运动

高尔夫、棒球等户外运动易受天气等因素干扰。如今，韩国人兴起在室内玩模拟高尔夫、模拟棒球等运动游戏，既方便又省钱。

现年33岁的金基勋（音译）家住首尔，是办公室职员，喜欢打高尔夫球。但比起在户外打球，他和几个球友更喜欢玩室内模拟高尔夫，尤其冬天或是天气不好时。韩联社11日援引金基勋的话报道：“虽然打模拟高尔夫的感觉不如到真正的球场打球，但它胜在可以随时玩，我们不必为了打场球耽误一整天。考虑到省下的时间和金钱，我的有些朋友宁可在周末甚至好天气里选择打模拟高尔夫。”

像金基勋这样选择的韩国人不在少数。据一家模拟高尔夫系统开发商估计，去年玩模拟高尔夫的韩国人超过250万。41岁的全景勋（音译）说：“对我们这种普通上班族来说，时间比金钱更要紧。”

同样出于时间考虑，14岁的郑久铉（音译）喜欢跟父亲一起玩模拟棒球。大多数时候，他们只是玩玩击球，不打整场。“我只在周末温习功课之余跟爸爸玩上一小时，所以玩玩击球游戏就够了，”他说，“我需要以这种方式减压。”（乔颖）【新华社微特稿】

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