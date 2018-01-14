设立难民“集中营”？奥内政部长言论惹批评

奥地利内政部长赫伯特·基克尔11日说，政府希望对难民“集中”安置。舆论指责，隶属极右翼政党的基克尔用了“纳粹语言”。

【争议言论】

基克尔11日在一场关于2017年奥地利难民接收与安置情况的新闻发布会上说，内政部计划“集中”安置难民。

他说，政府应该将难民从小而分散的住所集中到一起。“成立服务中心并配备适当的设备，可以使我们把难民集中在一个地点。”这样便于政府更迅速地回应难民的需求，同时改善奥地利的治安。

基克尔隶属自由党。自由党具有较强烈的民族主义色彩和排外倾向。这一极右翼政党去年12月同中右翼的人民党组成新一届内阁。

以色列主流媒体评论，“集中”一词让人联想起纳粹集中营的罪恶历史，应警惕极右翼政治势力在奥地利兴起可能引发的严重后果。

纳粹德国1938年8月在奥地利设立毛特豪森集中营。这是德国境外第一座纳粹集中营。至1945年5月获得盟军解放，这座集中营共囚禁大约20万来自奥地利和欧洲各国的反法西斯人士、犹太人、战俘和无辜平民。第二次世界大战结束后，毛特豪森集中营被改建成纪念馆。

【引发批评】

基克尔所用“集中”一词触及奥地利历史伤疤和敏感神经，在奥地利引发广泛批评。

首都维也纳副市长、绿党成员玛丽亚·瓦西拉克认为基克尔故意用这个词，不仅在民众中引发恐慌，而且是一种“让人无法容忍的对待奥地利最黑暗历史的方式”。绿党警告，纳粹语言“已经悄悄渗入我们的思维方式和情感”。

另一在野党新奥地利党说，基克尔的言论系蓄意挑衅，体现了自由党“一贯的政治主张”。

奥地利犹太人协会发表声明说，将继续断绝与自由党任何形式的联系。

面对批评，基克尔辩解，他并非想挑衅他人。他还说，内政部有必要采取“非常、非常严格的”难民安置和管理政策，以回应去年奥地利境内外国人犯罪增加。

新奥地利党成员施特菲·克里斯佩尔说，基克尔“似乎是故意挑衅，随后又敷衍了事，自称并非有意为之”；希望基克尔作出“真实、可信的道歉”。

奥地利总统亚历山大·范德贝伦不得不为基克尔“灭火”。范德贝伦11日说，自己先前提醒过内阁成员“说话要小心”。他承诺，会努力确保任期内不会给民粹主义、排外意识、右翼极端主义以及反犹太主义提供生存空间。（王逸君 潘旭）（新华社专特稿）

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