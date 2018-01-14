王子结婚要让乞丐消失？

5月19日，英国的哈里王子和未婚妻梅根·马克尔将在英国东南部的温莎城堡举办婚礼，这场皇室婚礼预计将吸引成千上万的游客来到温莎。

不过，坐落着这座皇家城堡的温莎地区，却存在着一大令人尴尬的社会现象：乞丐和流浪汉。据英国《卫报》报道，伯克郡温莎-梅登黑德皇家自治城镇委员会主席西蒙·杜德利本月上旬致信管辖当地的泰晤士河谷警察局，要求采取措施制止“咄咄逼人的乞讨和恐吓行径”，清除当地的无家可归者。这个对街头乞丐和流浪汉的“逐客令”迅速在英国舆论引发了广泛争议。

在写这封信之前，杜德利已多次在“推特”上发文，表示温莎“普遍存在流浪汉露宿街头的问题”，希望警方“在皇家婚礼之前致力于解决这一问题”。

据英国慈善机构流浪者协助协会去年夏天发布的报告显示，在总人口6558万的英国，2016年共有23.6万人有过无家可归的不幸遭遇，其中包括5万名儿童。如果英国政府不采取措施，到2041年，英国无家可归的人数将从目前的23.6万人上升到57.5万人。

在这封写给泰晤士河谷警察局警察和犯罪事务专员安东尼·斯坦斯菲尔德的信中，杜德利诉苦道：“占领温莎街头的乞丐不仅白天行乞，有时甚至在晚上也不停歇。鉴于这些人庞大的数量，当地居民、企业和来访游客感到日益忧虑。”随着哈里王子婚期临近，温莎居民对自身安全状况的担忧也与日俱增。

温莎的乞丐和流浪汉们积攒了一些袋子和破烂，平时堆放在人行道上。这些有时无人看管的杂物既影响了市容，也造成了安全隐患。

杜德利还表示，温莎-梅登黑德皇家自治城镇委员会也曾为流浪汉提供夜间紧急收容所、药品和酒精，并制定极端天气下的紧急行动计划。杜德利要求当地警方依照1824年《流浪法案》和2014年《反社会行为犯罪和治安法案》等现行法律，对乞丐施以制裁。根据 《流浪法案》，露宿街头和乞讨都是非法行为。

这封信在英国国内迅速引发轩然大波。首相特雷莎·梅和内政大臣安珀·路德很快也收到这封信的复印件。据英国广播公司(BBC)报道，针对杜德利提到的乞丐采用激烈方式乞讨的现象，特雷莎·梅表示，当地城镇委员会应该“与警方合作”，处理这种强行乞讨的现象。

就杜德利借哈里王子婚礼之机提出驱逐无家可归者一事，“温莎无家可归项目”负责人墨菲·詹姆斯对BBC记者表示，这样的说法“令人厌烦”：“睡在马路上的人不是出于自愿，而是因为我们这个社会出了问题。”

杜德利表示城镇委员会一年365天都会为无家可归者提供夜间紧急收容所，詹姆斯则认为这样的说法并不确切：“人们需要预先注册，这根本不是紧急收容所。”所以政府应该改善对无家可归者的服务措施。

18岁的山姆·怀特一直生活在温莎，他声称自己在过去半年内认识了市中心大多数无家可归者：“他们并不对任何人构成威胁，我从没见到他们中的任何一人强行乞讨。虽然有些人存在药物成瘾等问题，但他们在生活处于最低点的时候依然是好人。”怀特同样反对为了迎接哈里王子婚礼要驱逐无家可归者的动议：“我确信如果市镇委员会给无家可归的人们提供食物和住处的话，他们就会从街上消失。”

作为本次事件的间接当事人，斯坦斯菲尔德在一份声明中表示，他正在调查杜德利的信件中提到的情况，他还说，帮助包括无家可归者在内的弱势人群是泰晤士河谷警方的优先事项，“警方日复一日地工作，就是为了使人们免遭伤害，为了让泰晤士河谷成为居住、工作和旅游的安全所在。”（王卓一）

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