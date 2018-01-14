医生：特朗普“非常健康” 体检详情16日公布

据美国媒体13日报道，为美国总统特朗普体检的医生罗尼 杰克逊表示，总统“非常健康”。

据美国有线电视新闻网报道，特朗普和女儿伊万卡，以及美国宇航员凯特·鲁宾斯，4月24日在白宫椭圆形办公室，一起通过视频与国际空间站上的美国宇航员惠特森和杰克·费舍尔进行了20分钟通话。

白宫发布的声明中称：“今天总统在沃尔特里德军医院进行的身体检查非常顺利。总统非常健康，我耐心等待16日公布结果。”

此前白宫表示，特朗普将于2018年初进行体检并将允许医生公布结果。

对特朗普进行健康检查的医生此前曾给美国前总统奥巴马展开过检查。医疗专家表示，体检持续大约两个小时，内容包括血检、尿检、心脏检查以及有关其睡眠习惯等问题的调查。检查将在沃尔特·里德国家军事医学中心展开，这也是美国最大的军队医院。

报道称，这是特朗普入主白宫以来接受的首次正式健康检查。报道表示，这将有助于特朗普平息外界有关其精神状况的质疑声音。日前一本有争议的新书质疑特朗普精神健康，该书声称，特朗普有时候无法认出自己的老朋友。白宫对此回应表示，对于特朗普精神健康状况是否适合当总统的质疑是“可耻的”。

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