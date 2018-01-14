让上课变得有趣 日本学校教育爱上智能APP

现代技术影响生活的方方面面，包括教育。日本学校越来越多地引入教育类人工智能应用程序，希望借助学生们喜闻乐见的手段促进教学。

比较受欢迎的应用程序（APP）软件多涉及一些教师们觉得自己教起来比较费劲的学科，如英语，尤其是口语。位于千叶县的日本体育大学柏高等学校去年暑期引入一款名为“特拉对话”的应用程序，颇受师生们欢迎。

日本共同社援引一名学生的话报道，与应用程序对话更容易让学生张开口，“在课堂上发言我会紧张，但这个（APP）让我放松，觉得自己好像在实景中讲英语”。对教师而言，这款应用程序有助于解决学生课堂练习不足的问题。

使用应用程序较多的学科还有计算机编程。按照相关规定，这门学科将自2020学年起成为小学必修课。对孩子们而言，APP软件让枯燥的编程变得有趣。

与正规学校相比，各类补习班APP更为普遍。教师以此检查学生们自学进度，学生之间则可以相互了解、相互促进。（黄敏）【新华社微特稿】

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