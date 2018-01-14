旧金山机场险现撞机　半年来第三次

美国旧金山国际机场半年来第三次险酿惨剧。一架客机9日收到降落指令后认错跑道，幸亏及时纠正，否则可能撞上等候起飞的飞机。

美联社11日报道，墨西哥航空公司668航班由墨西哥城起飞，9日上午11时45分抵达旧金山国际机场并获得塔台确认，准备降落28R跑道。

美国联邦航空局发言人伊恩·格雷戈尔说，客机距离机场1.6公里处时，空管人员发现，它“认错跑道”、准备在28L跑道降落。

28L跑道与28R跑道平行，一左一右。维珍美国航空公司一架空客A320飞机当时正在28L跑道上等待起飞。

“墨航668复飞”，空管人员下令。飞行员迅速确认并执行指令，最终得以安全降落。《圣何塞信使新闻》报道，雷达信息显示，飞机拉起复飞前距离地面仅76米。

格雷戈尔说，联邦航空局已着手调查。美国航空公司资深飞行员克里斯·曼诺说：“飞行员似乎搞错了左右。”

许多飞行员吐槽旧金山国际机场降落难，跑道之间距离近。在大型机场，飞机起飞和降落一般不共用跑道，但这种情况在旧金山机场依然常见。

美国航空业咨询师、飞行员道格·莫斯说，“六个月内第三次（险酿惨剧），着实令人吃惊”，三起事件成因不同，但总体而言，“旧金山国际机场多少有问题”。

去年10月，加拿大航空公司一家客机降落旧金山机场时，因跑道上有飞机尚未离开，空管人员多次发出放弃降落警告。但前者不予理会、照常降落，所幸未出事。

去年7月，一架载有140人的加航班机误将滑行道当成跑道，差点撞上4架正在等待起飞的飞机。这一事件促使联邦航空局颁布针对夜间降落和塔台人员的新规定。

莫斯说，旧金山国际机场进出港航班多，但跑道太少。当地官员多年来一直希望扩建，遭民众强烈反对。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)