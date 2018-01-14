哈萨克斯坦钢铁城降“黑雪”　疑似工业污染

哈萨克斯坦工业重镇铁米尔套进入新年后竟然连连下起“黑雪”。居民认为工业污染导致白雪变黑，要求政府展开调查。

英国广播公司11日报道，黑色尘埃笼罩铁米尔套，天空飘下如“煤炭”一般的雪花。一名居民在社交媒体写道：“我们不能忍受这样的生活。这让我们窒息。”

铁米尔套是哈萨克斯坦钢铁工业中心。卡拉干达冶金联合工厂坐落于此。它是哈萨克斯坦最大钢铁企业，为阿赛洛米塔尔铁米尔套钢铁公司所有。后者是全球第一大钢铁企业阿赛洛米塔尔钢铁公司的子公司。

众多市民认为，卡拉干达冶金联合工厂排放污染物是白雪变黑的主要原因。

为此，市民征集签名，向总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的女儿、哈萨克斯坦生态组织协会主管阿利娅递交请愿书。

“黑雪是最直接的证明。有害排放物规模惊人，”请愿书写道，“工厂排出的所有粉尘都会吸入我们的肺部，吸入儿童的肺里。”

阿赛洛米塔尔铁米尔套钢铁公司在一份声明中承认，去年12月无风天气导致“排放物无法消散，很可能导致雪变了颜色”。

一个特别专家组着手调查“黑雪”原因，成员包括独立生态学家和政府专家。

铁米尔套所在的卡拉干达地区被视为这个中亚国家有害气体排放最严重的地方。据当地统计部门数据，2016年，这一地区有害气体排放量约为60吨。

哈萨克斯坦国家气象部门记录显示，仅去年12月，铁米尔套有害物质硫化氢超过政府规定上限的11倍多。（刘曦）【新华社微特稿】

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