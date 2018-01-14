新闻分析：美军为何重视无人艇研发

美国海军近日与军工企业达成协议，研发装备有反舰武器系统的无人艇。分析人士指出，此举进一步提升了无人艇在海战中的作用。未来，无人艇对海战的影响，或许不亚于无人机在空战中的作用。

美国海军学院网站日前报道，美国海军海上系统司令部与美国工业巨头德事隆公司已经达成协议，为通用无人水面艇加装反舰武器系统，加强其海上作战能力。此前，这种水面艇主要用于侦察和扫除水雷。

德事隆公司在公告中说，拟装备的反舰武器系统包括多种导弹、目标指示器、传感器和遥控武器站，但公告并未说明武器型号。通用无人水面艇本来是扫雷艇，通过发射信号，排除声引爆或电磁引爆水雷。

作为新式作战武器，无人艇有许多传统舰艇无法比拟的优势。其中，最大优势就是无需人员作业，节约人员工资和出海补助，特别是能减少伤亡。

此外，无人艇小巧灵活，隐身性好，战场生存能力强。无人艇通常几十米长，排水量数十吨，速度可达５０到６０节。再加上无人艇一般采取复合材料和隐身设计，隐蔽性很强，在海上作战时，被攻击和毁伤的概率非常低，能够在完成侦察、偷袭等多种任务后全身而退。

值得一提的是，无人艇用于巡航任务，不仅成本低，还可深入危险区，而且不存在因长时间大范围巡航导致的人员疲劳问题。

今后，无人艇在维护海洋权益、处理海洋热点问题等方面将发挥更大作用。分析人士指出，美军可能会在波斯湾等存在较高地缘风险的海域部署无人艇，替代现有的“旋风”级巡逻船，执行侦察、巡逻任务。

随着无人机的大量研发和广泛应用，无人化智能武器越来越受到世界各国重视。如今，世界军事强国又纷纷把目光投向海上无人作战舰艇，无人舰艇技术得到突飞猛进的发展。

除了美国外，以色列，英国、法国、荷兰、瑞典等许多国家也早已开展军用无人水面舰艇的研制。其中，以色列首先启动了现代智能无人舰艇的研制，其“保护者”无人水面艇，曾广泛应用于黎巴嫩附近海域，监视黎巴嫩真主党的活动、勘察布防情况。

“保护者”水面无人艇采用９米长的刚性充气船体，搭载海上导航雷达、全景摄像机、传感器、目标传感器，以及一个固定式遥控武器站，可配备各种射程的小口径炮，能够满足海上反恐、部队警戒、保护海上安全和港口安全的任务要求。２０１６年，以色列还推出了世界上首艘可执行反潜作战任务的水面无人艇“海鸥”。

２０１７年底，中国哈尔滨工程大学和深圳海斯比船艇公司联合研制的“天行一号”新型无人艇亮相广东湛江中国海洋经济博览会。该艇使用油电混合动力，全长１２．２米，满载排水量７．５吨，最高航速超过９２．６公里／小时（５０节）。业内人士认为，这也表明中国在无人艇研发方面走在世界前列。（新华社记者 杨定都）

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