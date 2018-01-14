乌克兰启动培训美制反坦克导弹操作员工作

鉴于去年年底美国政府决定向乌克兰出售防御性致命武器，乌克兰军队日前正式启动培训美制“标枪”反坦克导弹系统操作人员的筹备工作。

据乌门户网站“乌克兰军事网页”１２日报道，具体培训工作将于１５日在位于乌西部城市利沃夫的国家陆军学院进行。第一阶段是语言培训，目的是使导弹系统操作人员的英语水平达到能明白相关技术术语、操作指南和参数资料等。第二阶段是出国进行实际操作培训。该网站没有透露乌军人将去哪个国家接受培训。

据悉，美国总统特朗普上月已批准向乌出售防御性致命武器，包括“标枪”反坦克导弹和狙击步枪。有报道透露，美计划出售的“标枪”反坦克导弹系统包括３５套发射装置和２１０枚导弹。

俄罗斯对美国的行为感到不满，称美国此举“越过红线”，无助于解决乌东部冲突问题。

“标枪”反坦克导弹是由美国雷神公司和洛克希德－马丁公司联合研制的一种单兵肩射式反坦克导弹，主要用于精准摧毁各种坦克和装甲车。（记者 陈俊锋）

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