尴尬了！意大利名画家作品展几乎全是赝品

意大利专家调查发现，去年一场著名画家阿梅代奥·莫迪利亚尼作品展的几乎所有展品都是赝品。一个消费者权益保护团体10日要求退票款。

画展去年3月至7月在意大利西北部城市热那亚的公爵府举行。安莎通讯社报道，展览期间，一些专家质疑展品真实性。检察部门启动调查后，画展提前三天闭幕。

受热那亚检方委派调查的专家伊莎贝拉·夸特罗基认定，展出的21件作品中至少有20幅是伪造。据他推断，这些画所用的颜料与莫迪利亚尼常用的那种不一致。

消费者权益保护团体成员富里奥·特鲁齐鼓励购票观众以欺诈为由要求退款。这个团体还为购票观众设立热线电话。

热那亚公爵府去年在画展闭幕后说，展览组织和展品选择都外包给一个私人组织机构。美联社报道，因这起事件带来负面影响，热那亚公爵府正在寻求赔偿。

意大利《晚邮报》援引两名展览负责人之一鲁迪·基亚皮尼的话报道，他只收集画作信息和证明文件，不负责展品真伪鉴定。

基亚皮尼说，在得出最终结论前，他依旧相信那些画作是“好的”。

阿梅代奥·莫迪利亚尼是意大利画家和雕塑家，活跃于20世纪早期。

伪造的莫迪利亚尼作品先前也曾引发尴尬。上世纪八十年代，三个大理石材质的人头雕塑从他的家乡、西部港城里窝那一条运河中打捞出水，外界起初认定它们是遗失已久的莫迪利亚尼杰作，之后却发现只是三名学生的恶作剧。（周啸天）【新华社微特稿】

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