非洲战乱中的另类受害者：大象、犀牛、河马

战火摧残的不只是人类，野生动物同样遭殃。一项研究显示，非洲战乱直接影响野生动物种群数量，战乱越频繁，减少幅度越大。

英国《自然》杂志10日刊登一份研究报告，研究人员分析了数十年来非洲战乱冲突对大型食草动物种群数量的影响。他们比对非洲19个国家126个保护区的253种大型食草动物的种群数量，结果发现，自1946年至2010年，非洲70%的野生动物保护区曾一次或多次遭受战乱侵袭，野生动物种群数量随之减少。

以莫桑比克戈龙戈萨国家公园为例，在1964年至1974年莫桑比克反抗葡萄牙殖民统治进行独立战争期间，90%的大型食草动物死亡，包括大象、犀牛、斑马、水牛、河马和羚羊。

研究人员论证了可能影响野生动物种群数量的十个因素：战争、洪水、动物体型大小、保护区的有无、周边人口密度等。结果显示，战争次数对种群数量影响最大，战争激烈程度（以死亡人数衡量）影响最小。

报告主笔、耶鲁大学生态学者乔希·达斯金说：“在战争最频繁的区域，即便冲突不是最血腥，每年都会损失35%的野生哺乳动物。”

报告共同作者、普林斯顿大学生态学者罗布·普林格尔指出，战争极大地改变了人类的社会经济活动状况，令动物的处境变得艰难。战争导致周边地区人类更加饥饿和贫穷，会更频繁地盗猎象牙、猎食动物，而动物保护团体在战乱中没有足够资金和能力发挥作用。

这项研究同时显示，虽然战争会给动物种群数量造成恶劣影响，但后果“并非灾难性”，战乱结束后，种群数量会有所恢复。

1992年莫桑比克内战结束后至今，戈龙戈萨国家公园内野生动物数量已经恢复到战前80%的水平。研究小组认为，战争期间持续的保护措施和停火后迅速的补救行动能够改善因战火减少的野生动物种群数量。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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