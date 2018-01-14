日本预计到2040年“单身户”家庭占四成

日本国立社会保障与人口问题研究所12日发布一项预测报告称，到2040年日本“单身户”家庭将达到家庭总数的四成左右。

该研究所最新数据显示，2015年日本“单身户”家庭约为1842万户，2030年将达到2025万户。2040年虽将减少至1994万户，但因人口总数减少，“单身户”家庭占比上升至39.3%，约占总数的四成，较2015年的34.5%增加约5个百分点。

届时“单身户”家庭中65岁以上老人家庭为896万户，将近一半。报告还说，由于不婚男女的增加，届时65岁以上单身男女将有约900万人，达到单身户总数的45%。

“单身户”家庭数量的大幅增加，据分析除晚婚之外，未婚及离婚的增多也是重要原因。

此外，估算结果还显示，2015年5333万户的家庭总数到2023年将达到峰值的5419万户，之后开始减少，2040年为5076万户。老人为户主的家庭将增加至2242万户，占全体的44.2%，其中一半以上的户主将为75岁以上老人。

家庭数的估算每5年实施一次。此次根据2015年的日本全国人口普查及2017年4月公布的未来人口推算数据，估算了截至2040年的家庭数。

(责编：樊海旭、常红)