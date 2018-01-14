印度被肥胖等“富贵病”困扰 专家称“处境危险”

拉胡尔·威尔玛只是一个平凡的父亲，却因为一张诉讼书成为印度家长眼中的英雄人物。

威尔玛的儿子自生下来就有消化系统疾病，需要定期就医。但在几年的求诊经历中，威尔玛逐渐发现，除了先天性疾病，医生似乎更关心孩子的另一个健康问题——肥胖。

据《印度时报》报道，有研究表明，自1990年至2013年，印度糖尿病患病率上升了123%，患病人数排名全球第一。由肥胖导致的糖尿病已经成为这个发展中国家所面临的最紧要问题之一。

一纸诉讼敲响国家警钟

在医院的候诊室里，一个小姑娘坐在威尔玛身边，她因为贪吃薯片而得了肥胖症。医生说，垃圾食品正一步步蚕食印度人的健康，导致更多人患上糖尿病，而儿童和青少年正是肥胖症的高发群体。“我的儿子是天生就有病，”威尔玛说，“而那些健康的孩子，却因为垃圾食品而患病。”于是，威尔玛暗下决心，要为儿子和其他孩子做些什么。

怀着虔诚和坚毅的信念，并没有任何法学背景的威尔玛和妻子一起草拟了一份请愿书。他们向新德里高等法院提起公诉，要求全面禁止在校园里和小学周边地区销售垃圾食品和含糖饮料。

有评论称，这一纸公诉给效率低下的印度政府敲响警钟，也推动食品行业进行一次彻底整顿——对拥有13亿人口的印度来说，威尔玛的举动可能将催生一个足以影响整个国家未来发展的重要决定。

糖尿病在印度为何高发

健康专家表示，印度的肥胖者和糖尿病患者人数明显高于周边国家和地区。“我们的处境很危险，”印度最大医疗机构富斯保健的内分泌专家阿努普·米斯拉说。华盛顿大学健康评估与测量研究院的数据显示，自1990年以来，印度超重或肥胖者占总人口的比例已从6.4%上升至18.8%。而据国际糖尿病联邦委员会预计，随着印度农村地区的生活水平逐步提升，饮食中含糖量和脂肪量增多，到2040年，印度糖尿病患者人数将增至1.23亿人，约占总人口的十分之一。

印度内分泌学家米斯拉表示：“在印度，糖尿病已成为主要的社会和经济问题。饮食习惯的改变和体育运动的减少，造成肥胖和糖尿病患病率增加。”有数据显示，印度的青少年和外企工作人员已成肥胖症高发群体。比起成年人，青少年在电脑前一坐就是大半天或者整日沉迷手机；而外企职员经常值夜班、饮食不规律、抽烟、久坐，从而导致肥胖。

有评论称，今天的印度就像上世纪七八十年代的美国，人们对垃圾食品和烟酒的消费需求急剧上升。也有观点认为，印度人之所以饱受肥胖、心脏病和糖尿病的困扰，缺乏完善的医疗体系也是一部分原因。一方面，印度几年前刚刚推出医保制度，但在绝大多数人口生活的城郊和农村地区，购买医保的比例仍然很低。而且，医保只覆盖在医院看病产生的费用，而不包括医生外出问诊费。因此，大部分印度人就医需要自掏腰包，只有富人才能得到优质医疗服务。另一方面，截至2015年，印度大约有80万名内科医生，这相当于平均每1200人才拥有一名大夫，“僧多粥少”显而易见。

上层社会的应对陷入怪圈

印度社会显然已经意识到控制肥胖的重要性，但一部分人的应对方式却令人“惊讶”。在一些“圈子”里，做减肥手术的案例逐年上升。31岁的宝莱坞女星阿加瓦尔在接受抽脂手术后因并发症猝死；印度财长亚伦·杰特利也曾通过手术来控制糖尿病； 印度政府据称愿意为300万职员提供免费减肥手术。有观点认为，在印度上层社会，一个怪圈隐约显现：每天吃垃圾食品增重，然后再花钱去做手术减脂。

从长期来看，印度还需自上而下地改变观念。一个好现象是，印度街头的健身房越来越多，这或许可以激励青少年和上班族多花点时间动一动。(杨瑛)

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