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日本中部地区大雪　多人伤亡交通混乱 

2018年01月14日10:42  来源：新华网
 

受强烈寒流影响，日本中部地区一些地方１３日普降大雪，现已造成多人伤亡，并导致多地铁路、公路、航空等交通出现严重混乱。

据日本气象厅发布的消息，截至当地时间１３日２０时，福井市积雪深度可达７４厘米，新潟市可达６７厘米，富山市可达５７厘米。

１３日，福井县一名８３岁的男子在扫雪时不慎从自家房顶跌落而死亡。当天，日本各地至少有４人因寒流、大雪衍生的事故而死亡，另有多人受伤。

大雪也造成日本局部地区交通运输出现严重混乱。１３日，从新潟市开往东京的新干线受积雪影响临时停运。连接名古屋、米原、金泽等地区的部分铁路列车被迫取消。此外，石川县和富山县多个航班因大雪停飞。

日本气象厅预测，日本中部地区的降雪天气可能将持续到１４日上午，局部地区的降雪还可能进一步增强。此外，日本全国各地１４日将迎来寒冷天气，东京等多地气温将降至零摄氏度及以下。

(责编：樊海旭、常红)
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