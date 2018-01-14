未下架问题奶粉　法国政府或制裁大超市

法国政府11日说，将制裁未下架“问题奶粉”的家乐福超市、欧尚超市等零售商。

家乐福当天在一份声明中承认，去年12月21日拉克塔利斯公司宣布召回可能遭污染的奶粉后，已下架9.5万盒问题奶粉，仍有434盒售出。

法国最大食品零售商勒克莱尔集团本周承认，卖出984盒应予召回的问题奶粉。英国广播公司报道，欧尚超市承认卖出52盒。

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔说，这些零售商的做法“不可接受”，应予处罚。

勒梅尔说，初步调查结果显示，本应召回的奶粉仍在法国91家超市或商店销售；同时，没有迹象表明这些可能受污染的产品已出口海外。

正在访问意大利的法国总统埃马纽埃尔·马克龙在一场新闻发布会上承诺惩罚问题奶粉事件的责任方。

拉克塔利斯公司是世界上最大乳制品生产商之一。去年12月召回的婴幼儿奶粉包括这家企业旗下“Milumel”和“Picot”品牌，曾出口亚洲和非洲市场，包括中国。英国广播公司报道，大约35名婴儿饮用拉克塔利斯生产的奶粉后患病。

问题奶粉全部产自一座位于法国西北部克朗镇的工厂，可能受沙门氏菌污染。感染沙门氏菌可能导致严重腹泻、胃部痉挛、呕吐和严重脱水，严重时可致命。（周啸天）【新华社微特稿】

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