韩国法院宣布冻结朴槿惠60亿韩元资产

韩国首尔中央地方法院12日宣布，围绕韩国情报机构向前总统朴槿惠“纳贡”一案，法院决定批准冻结她约60亿韩元（约合3647万元人民币）的个人资产。

首尔中央地方检察厅4日就韩国国家情报院向朴槿惠“纳贡”一案，对朴槿惠追加指控，罪名为受贿、侵吞公款和造成国家资金损失。先前，朴槿惠已受到包括受贿在内的18项罪名指控。

同时，首尔中央地方检察厅要求暂时冻结朴槿惠的个人资产，禁止她在案件判决前动用银行存款或处置房产，包括出售、转让或租赁。

首尔中央地方法院12日在官网发表声明说，鉴于朴槿惠“受贡”一案仍在审理中，法院方面决定按检方要求，批准冻结朴槿惠的个人资产，包括她位于首尔南部的新宅和交由律师保管的30亿韩元（1924万元人民币）支票。

韩国政府公布的数据显示，截至2016年年底，朴槿惠个人资产总计为37.3亿韩元（2267万元人民币）。不过，按韩国媒体的说法，由于公务员上报的房产价值均为估价，这些数据往往不能真实反映个人资产。

根据政府公布的数据，朴槿惠的老宅价值为27.1亿韩元（1647万元人民币）。但在实际交易中，这处住宅以67.5亿韩元（4102万元人民币）价格售出。朴槿惠卖出老宅后，转而以28亿韩元（1702万元人民币）的价格购买了新宅。

除了30亿韩元支票外，朴槿惠还有10亿韩元（608万元人民币）存款。不过，这笔钱并不在这次被冻结的资产范围内。

首尔中央地方检察院去年11月披露，检方怀疑朴槿惠执政期间每月定期从国家情报院“提款”，总金额近40亿韩元（约合2432万元人民币），因而向法院申请对国家情报院三名前院长南在俊、李丙琪和李炳浩的逮捕令。法院随后批准逮捕南在俊和李丙琪。由于李炳浩积极配合调查，法院没有下达针对他的逮捕令。

上述三人涉嫌2013年至2016年中期挪用国家情报院特殊活动经费，每月向朴槿惠“进贡”。按检方的说法，南在俊担任院长期间，每月向朴槿惠上缴5000万韩元（30万元人民币）。而在李炳浩和李丙琪主管这一机构时期，每月“进贡”金额翻番。三人供述，因无法拒绝青瓦台方面代表朴槿惠“意愿”的要求，他们不得已把“进贡”当成惯例。

朴槿惠如何使用这笔资金仍未明确。检方怀疑，朴槿惠可能用这笔资金设立了一个属于她个人的秘密基金。另有媒体报道，朴槿惠可能花了部分钱，另有部分资金转作经费，由支持她的团体开支。（张旌）（新华社专特稿）

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