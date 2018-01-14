不来了？英确认特朗普对英国事访问没有变化

美国总统唐纳德·特朗普11日经由社交媒体“推特”宣布，不会去伦敦，给前总统贝拉克·奥巴马时期安排下的使馆搬迁仪式剪彩。对此，英国首相特雷莎·梅的发言人澄清，特朗普取消的是使馆剪彩活动，其赴英国事访问没有变化。

2017年1月，英国首相特雷莎·梅访问美国，是首位在特朗普就任总统后与他会面的外国领导人。当时特朗普接受了2017年底前访问英国的邀请，但迄今未能成行。虽然特朗普的出访日期未能敲定，但外界普遍预计他将在美国驻英新使馆2月“开张”时现身。美国驻英大使伍迪·约翰逊去年12月表示，他期望特朗普能够出席剪彩仪式。

然而，特朗普11日在“推特”留言称：“我取消去伦敦访问的原因是，奥巴马政府用‘微不足道的小钱’卖掉可能是伦敦最好地段的最好使馆，只为了在偏远地段花12亿美元（约78亿元人民币）新建一座，我可不是这种做法的‘粉丝’。想要我去剪彩，没门儿！”

实际上，搬迁计划2008年公布时，奥巴马还未当选美国总统。时任美国驻英大使罗伯特·塔特尔说，使馆搬迁出于安保考虑，经过了美方长时间慎重评估。

原使馆建成于上世纪50年代末，由芬兰裔美国建筑师埃罗·萨里嫩设计，占地约两万平方米，地上6层，地下3层，有600间房间。该使馆已经老旧，翻修与安保升级费用昂贵，美方因而花费巨资在泰晤士河以南建成占地约两万平方米的全新使馆。

就特朗普的最新表态，英国首相特雷莎·梅的发言人告诉媒体记者，特朗普赴英国事访问没有变化。

俄罗斯卫星通讯社援引特雷莎·梅发言人的话报道，舆论对特朗普的表态存在“误解”。“有两次不同的访问，其中之一的国事访问没有改变，这一邀请已经发出并被接受；另一次访问是美国大使要求，给美国驻伦敦使馆揭幕。从美国总统的推特看，被取消的后一次，那是一次与国事访问无关的工作访问。”

特朗普迟迟没有访英，就连他的铁杆支持者、英国独立党前任领袖奈杰尔·法拉奇都认为，担心伦敦示威是原因之一。

特朗普在英国没少得罪人，伦敦市长萨迪克·汗和反对党工党领袖杰里米·科尔宾等都曾被他嘲讽。按法拉奇的话说，这些人可能都在准备煽动针对特朗普的示威。（陈立希）（新华社专特稿）

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