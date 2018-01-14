外国人学汉语，崩溃了！认了！拼了！

汉语真的越来越火了！

外国政要爱说汉语，商界精英热衷学汉语，外国学校将汉语列入毕业考试科目……

美国《时代周刊》说：“如果你想领先别人，就学汉语吧！”

但是，对母语是拉丁语系的西方人来说，学英语，隔层纱；学汉语，隔座山。

面对学汉语这一高难度操作，外国人也是拼了！

前段时间访华的法国总统马克龙，特意向翻译学了句汉语。为念准读音，马克龙反复练习，翻译使出浑身解数。

谜一样的方块字，让人懵圈的四声调，一字多音、一字多义……对大多数外国人来说，汉语绝对是世界上最难的语言之一！

我国著名语言学家、“现代语言学之父”赵元任先生的《施氏食狮史》：

石室诗士施氏，嗜狮，誓食十狮。适施氏时时适市视狮。十时，适十狮适市。是时，适施氏适市。氏视是十狮，恃矢势，使是十狮逝世。氏拾是十狮尸，适石室。石室湿，氏使侍拭石室。石室拭，氏始试食是十狮尸。食时，始识是十狮尸，实十石狮尸。试释是事。

“汉语桥”世界大学生汉语比赛上有道神奇的听力题：

我大舅去二舅家找三舅说四舅被五舅骗去六舅家偷七舅放在八舅柜子里的1000元。

问：是谁偷走了1000元钱？

过马路时，汉语老师叮嘱外国学生：“看车，看车！”没想到，几名外国学生立即停脚，傻乎乎注视着来往车辆。

有个外国人想向人借把刀，直接跟旁边的人说:“给我一刀！”

一名学习汉语的英国留学生，想给一名中国女生写信，但忘了“娘”字怎么写，突然想到汉语老师讲过“娘”和“妈”是同一个意思。于是，情书开头：“亲爱的姑妈…”

“等我有功夫时去找你”，“中国女孩都很喜欢功夫吗？”

中国网友纷纷表示：

英语四六级算啥，外国人学汉语才是虐到极点！

看外国人学汉语的姿势，心理终于平衡了。

那些年为托福雅思流的汗，如今变成老外学汉语时的泪。

……

外国人学汉语的鲜活故事，构成了“汉语热”的生动图景：从海外精英家庭到普通人家，越来越多外国人学汉语，中国文化也随着“汉语热”收获很多外国粉丝。

国家汉办数据显示:进入本世纪以来，许多国家的汉语学习需求呈“井喷式”增长：

2016年法国约5.2万名中小学生在学汉语，是2004年的500多倍；

西班牙学习汉语人数已突破4万，美国近年来汉语教学发展迅猛……

美国总统特朗普的外孙女阿拉贝拉，1岁半时就开始学汉语，在中国社交网络上实力圈粉。

今年年初，在线少儿中文平台Lingo Bus“你的新年目标”调查结果显示：有近一半的外国人选择将学习汉语列入2018年重点目标。

汉语虐你千百遍，你待汉语如初恋。

揭开面纱，勇攀高峰。

这是每一个热爱汉语，热爱中国文化的人的必经之路。

正所谓：“若不撇开终是苦，各能捺住即成名。”

(文字综合人民日报海外版、新华网、中新网、新浪网等)

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