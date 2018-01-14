菲律宾马容火山喷发烟尘高达三千米 万余民众撤离

据菲律宾《商报》报道，菲律宾马容火山在本月13日喷出高达3千米高的火山灰之后，在8公里危险区内，至少有1.3434万名居民面临降下火山灰的风险。

据报道，菲律宾加马利减灾风险管理官奈格礼地说，截至当地时间13日晚上8点，在火山5公里范围内的村庄的撤离行动仍在进行中。

12日下午，马容火山的喷发造成加马利地区降火山灰。几分钟之内，药店里的口罩被一扫而光。减少风险管理处向20个受火山灰影响的村庄的居民分发了至少5000个口罩。

截至目前，安诺冷描笼涯和卡描格迎描笼涯仍在撤离中，他们仍然没有确切的撤离人数。有消息称，居民将被安置在指定的安置地点。

亚眉省警署发言人吴迷示总督察说，在加马利旁边的达拉牙镇，警方已经处于戒备状态。随时准备在有需要时帮助居民。

据悉，马容火山在13日下午稍晚时再次喷发时，加马利社和义诺描丹社都下了火山灰。当地居民说，马容火山附近的天空在当地时间下午5点左右变暗，然后，他们闻到空气中有股硫磺气味。

亚省省第二立法选区的沙西达众议员在其官方脸书网页上发有消息说，灰色的烟柱约2.5到3千米高，并被强风吹向西南方向。居住在加马利社描利岗村的50岁居民描利诺说，在下火山灰前，他们听到了一声巨响。

据了解，下火山灰的村庄是义兰涯、杜巴、素亚、卡万彦、沙努彦、布巴拉商和利莫德。

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