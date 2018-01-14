架设中斐“未来之桥”

日前，斐济政府举行隆重仪式，庆祝由中国政府援建的斯廷森桥和瓦图瓦卡桥顺利通车。斐济总理姆拜尼马拉马和中国驻斐济使馆临时代办谷雨出席仪式并致辞。斐济政府内阁成员，澳大利亚、新西兰、欧盟等驻斐济使团代表，在斐中资企业代表和当地民众等300余人出席仪式。

身穿民族服装的姆拜尼马拉马在通车仪式上感谢中国政府对斐济的援助，表示中国一直是斐济坚定的发展伙伴。他将两座桥梁的建成称为“斐济的胜利”，表示首都苏瓦市区的交通堵塞状况将因此缓解，桥梁将便利市民出行、学生上学以及商业发展，造福成千上万的斐济人民及其子孙后代。他说，这两座桥梁将助力斐济经济社会长远发展，为正在奔向现代化的斐济提供有力支持。

谷雨在致辞中表示，斯廷森桥和瓦图瓦卡桥是凝结着中斐两国人民友谊与合作的“兄弟之桥”“发展之桥”，也是体现中斐合作应对气候变化、致力于构建人类命运共同体的“未来之桥”。

斯廷森桥和瓦图瓦卡桥位于苏瓦市中心，是中国政府对斐济的无偿援助项目，由中国铁建十四局集团有限公司承建，项目总金额3000万斐元（约合9562.2万人民币）。

工程于2015年12月开工，约有600名斐济当地工人和40名中国工人并肩作战，克服了南太平洋地区海平面上升引起的基础冲刷和飓风极端恶劣天气影响等诸多施工和技术难题，在确保质量的前提下，两座桥梁最终提前一年竣工并交付使用。为应对斐济当地独特的地质和气候条件，中国铁建十四局专门进行了技术攻关和针对性设计，桥桩深入海床基岩近50米，确保桥梁使用寿命超过100年。

对于两座大桥建成通车，斐济主流媒体、政府网站等均进行了报道并高度评价。《斐济时报》12日发表社论指出，完善的基础设施能够在经济增长中发挥重要作用。两座新桥梁的建成是“我们作为一个国家成长的重要组成部分，也是我们发展的必要条件”。此间媒体评论认为，中国的对外援助是无私的、真诚的，不附带任何政治条件，不干涉受援国内政。中国援助好不好，有没有效果，受援国民众最有发言权。

（本报堪培拉1月13日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月14日 03 版）

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