美国21岁小伙立志当健身教练  感冒5天身后亡

人民网讯 据《华盛顿邮报》1月10日报道，来自宾夕法尼亚州的凯勒·鲍曼(Kyler Baughman)是一位立志成为健身教练的21岁男子。他于去年12月23日偶然因咳嗽和鼻塞而病倒，但5天之后病情突然恶化，最后因感染性休克而死亡。

据报道，在凯勒去年12月23日返回家中过圣诞节时，他的家人注意到他有一些疑似感冒的症状。但凯勒自己并未在意，他说可以和大家一起庆祝节日，只是需要休息一下就好。“他'挂着鼻涕'从拉特洛普(Latrobe)回来，他说这只是小感冒，会没事的”，凯勒的母亲贝弗莉(Beverly Baughman)回忆说。凯勒按照原定计划参加了当晚的家庭聚会以及24日的圣诞夜派对。之后，他在26日回到了自己的工作岗位——往返于一家家具店和沃尔玛之间，负责装卸货物。

没想到的是，凯勒咳嗽和发烧的症状愈发严重了，他只得提早下班回家。凯勒的未婚妻奥利维亚·马尔恰诺(Olivia Marcanio)回忆道，“他回家后就躺在床上，抱怨胸口痛。”之后，凯勒被送往离家不远的急诊室，随即又被转到匹兹堡市内的一家大医院。但不幸的事情还是发生了，48小时后，他不治身亡。医生诊断死因是感染性休克引起的器官衰竭。28日当天，凯勒的父亲托德在脸书上发了讣告，证实了此事。“当你连续发烧好几天的时候，要好好照顾自己，别让事情失控”，托德说。据报道，贝弗莉说凯勒生前非常热衷于健身和摩托车越野，一个如此健康的人死于感冒，她直到现在还难以接受。

近日，美国多地出现流感疫情，据美国疾病控制和预防中心(CDC)的最新数据显示，目前美国已有46个州上报了流感病例，超过8500人感染，其中在南部地区的发病率最高。（老任）

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