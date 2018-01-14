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夏威夷民众收到导弹袭击警告信息 原来是工作人员闹乌龙

2018年01月14日09:49  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 综合美国媒体报道，当地时间13日，一场关于导弹袭击的信息吓坏了夏威夷民众，信息中还警告这“不是演习”。不过，夏威夷官方随后证实，这是一则错误信息。

“弹道导弹威胁入侵夏威夷，寻求直接的庇护。“信息中称。这则警告信息在推特等社交媒体上广泛分享，民众也因此陷入恐慌。

不过，夏威夷官方随后证实这是一则错误信息。夏威夷紧急事务管理局在推特上写道：“夏威夷没有导弹威胁。”夏威夷州联邦参议员布赖恩·夏兹（Brian Schatz）当天也在虚惊之后发推特称：“没有导弹威胁，虚惊一场。对于夏威夷来说，没有什么比专业化和防欺骗更重要。”夏威夷州联邦众议员图茜·加伯德（Tulsi Gabbard）也在推特上发表声明，称她已经向官员证实“没有来袭的导弹”。美国太平洋司令部证实说：“美国太平洋司令部没有发现对夏威夷的弹道导弹威胁。之前的信息是错误的，夏威夷州将尽快发出更正信息。”

据悉，由于一名工作人员按错了按钮，才导致这条错误的信息发送。（老任）

(责编：樊海旭、常红)
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