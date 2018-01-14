2016年7月，法国前总理德维尔潘出席第五届世界和平论坛。

中国人民外交学会供图

2017年5月，英国安德鲁王子出席“龙门创将”全球创新创业大赛中国赛区总决赛。

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2017年2月，吴海龙会见德国前总理施罗德。

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在习近平总书记系列重要讲话精神和外交思想指引下，中国人民外交学会秉承“为国交友”的宗旨，进一步扩大和深化同世界知名政治家、智库、媒体等的交往，仅2017年就接待150批来访团组，与20多个主要国家开展了双边对话，在配合主体外交、增进理解互信等方面发挥着人民外交的独特作用。

美国前国务卿基辛格是学会的老朋友。2008年起他与我会合办中美二轨高层对话，就事关两国关系发展的重要和长远问题进行交流，成为促进中美之间沟通与理解的重要平台。2016年12月，在美政府即将换届的关键时刻，学会邀请基辛格访华，就共同推动中美关系平稳过渡、持续稳定发展深入交换看法。

日本前首相鸠山由纪夫数次应学会邀请出席学会与清华大学合办的世界和平论坛和其他交流活动，为改善中日民间交往做了许多有益的工作。

多位欧洲前政要与学会保持长期交往。法国前总理拉法兰积极支持中国发展，他在2017年11月接受专访时高度评价中共十九大的召开，认为十九大提出许多新发展目标，体现了中国领导人的治国理念，他对中国未来发展充满信心。

另一位法国前总理德维尔潘也是中法友好的推动者，与中国结下深厚友情。德维尔潘认为中国为世界带来了机遇，中国参与全球治理是维护世界和平与稳定的重要元素。他称“一带一路”是一个全局性倡议，是积极政策的典范。

学会同德国前总理施罗德也一直保持友好交往。2015年9月，施罗德应学会邀请访华，出席了9月3日中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。2017年他再次作为外交学会客人访华时表示，愿主动带动德国政界人士积极看待和发展对华关系，为促进德中友好合作做出贡献。

近年来，学会先后邀请多位英国王室成员访华，为推动中英关系“黄金时代”深入发展做出积极努力。2017年，约克公爵安德鲁王子和安妮公主先后来访，就科技创新、环保、体育等议题与中方深入探讨,习近平主席肯定他们为推动中英科技创新交流合作做出的突出贡献。

为增进美国国会对华了解，多年来，学会邀请逾500批美国国会议员和助手团访华。议员助手团大多是首次访华的年轻人，帮助他们了解中国的历史文化，并与青少年互动是访问的重点内容。2017年4月，一批助手团访问云南迪庆藏族自治州香格里拉民族小学。到访前，团员们以为这个地方很落后，学生封闭内向，却没想到孩子们从容自然，热情开放，面对金发碧眼的美国人一点不怯场。尽管这里生活并不富裕，但学生们的天真淳朴和积极向上深深感染了团员们。这所地处偏远山区的小学令他们看到了中国未来的希望。通过亲身感受中国的历史文化、社会进步和精神风貌，一批批国会助手逐渐加深了对中国的了解，与我们成为朋友。

2017年7月,加拿大联邦众议员代表团访华，他们大多首次来到中国。访问结束后，这些议员们感叹，他们从前对中国有限的了解大多来自加拿大国内媒体，此次访问彻底颠覆了他们对中国的印象，他们对中国的发展成就感到震惊，各级官员的博学开放、坦诚热情令他们折服。

近年来，学会还邀请包括美国、印度、澳大利亚、突尼斯、喀麦隆等十几个国家在内的主流媒体团访华，通过会见、座谈、实地考察等，让他们亲身体验中国的发展变化。2016年5月，学会安排《新闻周刊》《芝加哥论坛报》《洛杉矶时报》《卫报》和美国广播公司组成的媒体团记者，在所谓南海仲裁案出炉前集体采访外交部有关领导，及时传递中国的声音。2017年，在接待印度媒体团访华时，学会安排代表团访问了21世纪海上丝绸之路的起点城市泉州。记者们抚今追昔，对丝路交往的悠久历史颇有感触，一名记者回国后立即撰写了《从“海上丝绸之路”到“一带一路”》一文，充分介绍了这个合作共赢的倡议。

学会几乎每年都会接待一批非洲高级外交官代表团（简称非高团）访华。他们来自非洲各国外交部及地区组织，大多首次来华。学会精心安排日程，以灵活多样的方式介绍中国改革开放成就，分享中国发展经验，推动中非务实合作。访问使团员与中方结下深情厚谊，许多团员现已担任要职，成为推动中非友好的中坚力量。2017年10月，学会接待第二十期非高团访华，团员之一、来自厄立特里亚外交部的一位团员用英文赋诗一首，表达访华感受：“伟大的中国，上帝创造了大自然，中国营造了自己的大自然，造福子孙后代……中国早就关注非洲，融资投资助其发展、摆脱贫穷与困难。中国正以火车头的姿态滚滚向前，其影响力势不可挡”。

学会还与有关国家建有20多个双边对话交流机制，通过这些平台沟通交流，推动双边关系发展。2017年11月，在中韩阶段性妥处“萨德”问题后，学会即与韩国21世纪韩中交流协会合办了第十七届中韩知名人士论坛，就中韩关系早日回到正常发展轨道进行了坦诚深入的研讨。中德对话论坛是探讨两国关系重大问题的高级别非官方平台，学会与德方合办论坛2017年会议，就双边关系及全球治理、共享经济等共同关心的议题深入探讨，为两国合作提出不少具有前瞻性的建议。

着眼未来，学会近年来与美国、德国、法国、奥地利等国定期合作举办“青年领导者论坛”，邀请波兰青年政治家代表团、韩国青年国会议员团等访华，与有关国家的青年精英交朋友，拓展充实知华友华力量。2017年10月，我会与法方举办中法青年领导者论坛，来自中法各领域的青年精英就共同关心的话题畅所欲言，法国总统马克龙会见了与会者。值得一提的是，马克龙本人曾入选论坛代表，法国总理菲利普则是论坛往届成员。青年领导者论坛议题丰富，形式活泼，别开生面。每次会后，大家都会用微信建立跨国朋友圈保持联系。

人之相识，贵在相知，人之相知，贵在知心。人民外交说到底就是民心外交，通过民间交往实现民心相通、民心相亲，让世界了解中国，理解中国，亲近中国。

（作者为中国人民外交学会会长）

《 人民日报 》（ 2018年01月14日 07 版）

(责编：白宇、常红)