中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平11日在十九届中央纪委二次全会上发表重要讲话，强调以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，开创全面从严治党新局面。

两天来，海外专家学者持续关注习近平的重要讲话。他们认为，中国共产党全面从严治党成绩斐然，为各国政党在治国理政方面树立榜样。

全面从严治党 中共执着精神令人肃然起敬

习近平指出，党的十八大后，我们紧紧盯住全面从严治党不力这个症结，坚持发扬我们党历史上行之有效的好经验好做法，深化对管党治党规律的认识、创造新的经验，全面从严治党成效卓著。

越南亚太经济中心主任武大略关注了习近平的重要讲话。他说，近年来，中共全面从严治党、强势反腐，“打虎拍蝇”、坚决惩处“大老虎”，这些新闻曾占据了越南等国家的媒体头条，引起广泛关注。他认为，这些反腐行动起到镜鉴作用，令一些共产党人“正衣冠”，反思和纠正自身行为，还对意欲贪腐者起到震慑作用。

意大利著名国际问题专家姜·埃·瓦洛里表示，近几年，中共的反腐败斗争达到了前所未有的高度，除了加大打击腐败力度，中共还不断加强完善党的纪检监察机构。

阿根廷执政党共和国方案党全国执委会委员格拉迪斯·冈萨雷斯上月参加了在北京举行的中国共产党与世界政党高层对话会，“我在北京深刻体会到中共全面从严治党的决心，中共的这些举措，赢得了人民的掌声”。

埃及中国问题专家阿德尔·萨布里注意到，年轻党员人数不断增加，为中共注入新鲜血液，党员干部流动性增强杜绝“圈子”文化的形成，这都有助于全面从严治党走向深入。

全面从严治党 中共构筑更佳发展环境

习近平强调，党的建设新的伟大工程，是引领伟大斗争、伟大事业、最终实现伟大梦想的根本保证。

古巴国际政治研究中心学者何塞·罗瓦伊纳认为，中国在全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的道路上努力前进，中共全面从严治党、惩治腐败，才能确保实现这些目标。全面从严治党，体现了中共的战略智慧。

俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫指出，中共提出全面从严治党，再次强调党的光荣革命传统，将党纪的重要性提升到新高度。中共开展的反腐败斗争充满决心，丝毫没有畏首畏尾，拥有明确计划和机制。他相信，中共十九大后，反腐败斗争将持续走向深入。

习近平在讲话中提出“确保党和人民赋予的权力不被滥用、惩恶扬善的利剑永不蒙尘”，泰国前总理、民主党主席阿披实对此印象深刻。他说，这句话表明，中国共产党真心为人民服务，保护人民利益。

泰国国家发展行政学院国际问题专家李仁良认为，中共通过惩治腐败等举措，加强全面从严治党，真正体现党为人民服务的宗旨，体现了中共的凝聚力、感召力，中国人民无疑将更加拥护中共的领导。

“一个有着强大纪律性的政党，可以更好地团结全国人民，为落实国家发展方略创造最佳环境。”肯尼亚肯雅塔大学讲师肯·奥戈博指出。

全面从严治党 中共为各国政党树立榜样

习近平强调，在中国特色社会主义新时代，完成伟大事业必须靠党的领导，党一定要有新气象新作为。

塞尔维亚国际政治经济研究院研究员、“一带一路”地区研究中心主任拉杰瓦茨认为，中国共产党对党组织进行有效管理，锐意推动国家经济、社会发展，各国政党无论其自身定位如何，都可以在这些方面向中共学习。

曾在中国留学、担任驻华记者和外交官的古巴“中国通”罗瓦伊纳说：“在古巴，我们关注中国共产党领导层和党员坚守党纪的各种努力。我们希望能分享中共全面从严治党的成功经验。”

肯尼亚执政党朱比利党秘书长拉斐尔·图朱说：“朱比利党正在努力推进肯尼亚经济和社会发展，达成这些目标，必须进行大规模反腐。我们要学习中共坚定不移推进反腐败的做法，期待我们与中共在党建方面有更多交往。”

老挝巴特寮通讯社社长顺通说，中共全面从严治党，培养党员队伍过硬的政治素质，这样的经验为各国政党树立了良好榜样。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员会成员、对华关系专员阿巴斯·扎基说：“中国共产党全面从严治党的经验，是值得法塔赫借鉴、学习的成功模式，有助于巴勒斯坦发展。我们相信，在习近平总书记领导下，中共全面从严治党的步伐不会停歇，中共将持续保持活力，这对中共和中国的未来至关重要。”

（新华社北京1月13日电 记者王迪、陶军、王星桥、倪瑞捷、郑凯伦、马桂花、王晨笛、汪瑾、李欣莹、王小鹏、王慧娟、章建华、李莎、赵悦、杨媛媛）

《 人民日报 》（ 2018年01月14日 03 版）

(责编：白宇、常红)